Eclipse lunar desde el Teide: así lo captó el fotógrafo Eduardo García

El fotógrafo tinerfeño Eduardo García ha vuelto a apuntar su cámara hacia uno de los grandes escenarios naturales de Tenerife para captar el eclipse lunar de esta madrugada desde el Parque Nacional del Teide. El fenómeno alcanzó su máximo en torno a las 05.13 horas y pudo observarse a simple vista, sin necesidad de protección ocular ni instrumental especial.
García, fotógrafo aficionado y natural de Los Realejos, reside desde hace aproximadamente tres décadas en el sur de Tenerife. Aunque la fotografía no es su profesión, lleva años dedicando buena parte de su tiempo a retratar paisajes, fenómenos naturales y escenas singulares de la Isla.
Una nueva imagen desde el Parque Nacional del Teide
El eclipse lunar ofreció durante la madrugada un escenario especialmente atractivo para la fotografía nocturna y García, una vez más, lo capturó de la mejor manera posible.
La fotografía mantiene además una característica habitual en el trabajo del autor: aprovechar escenarios de la Isla para mostrar momentos especiales que pueden durar apenas unos minutos.
De Punta Blanca al cielo del Teide
La nueva fotografía llega pocos días después de que García compartiera otra de sus imágenes con DIARIO DE AVISOS. En aquella ocasión, el escenario era Punta Blanca, en Alcalá, Guía de Isora, donde captó un atardecer durante el Día Mundial de la Fotografía.
La imagen también incluía un pequeño time lapse de la escena y volvía a poner el foco en una zona del litoral tinerfeño que el fotógrafo ha retratado en distintas ocasiones.
Una afición que ha traspasado las Islas
Aunque García desarrolla su actividad fotográfica como afición, algunas de sus imágenes han alcanzado repercusión fuera de Canarias. National Geographic España ha publicado trabajos suyos, dentro de sus contenidos dedicados a fotografía.
DIARIO DE AVISOS también ha recogido anteriormente otras capturas del fotógrafo, entre ellas un arcoíris sobre el faro de Punta de Teno y una gran ola fotografiada en Punta Blanca.