El documental ‘El pintor de calaveras’ se exhibe en la Sociedad Centro Icodense

La Sociedad Centro Icodense albergó este lunes la proyección del documental El pintor de calaveras, de Sigfrid Monleón, en torno a la figura del artista grancanario Pepe Dámaso. La exhibición se desarrolló en el marco de la actividad Seis años de Cinefórum desde el Noroeste de Tenerife en la Sociedad Centro Icodense, una iniciativa que cuenta con el respaldo del Cabildo de Tenerife.
En la presentación del film intervinieron el experto en cine y documentalista Abel Hernández Belsa; el coordinador del cinefórum, Jerónimo de Francisco Navarro, y el crítico de arte y director del Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl (Macew) de Puerto de la Cruz, Celestino Celso Hernández Sánchez.
El pintor de calaveras se construye “a través del diálogo que Pepe Dámaso establece con la muerte, ya que las temáticas transcendentales de su carrera son la fugacidad de la vida y la transmisión de la cultura”, según puso de relieve en su día Sigfrid Monleón.