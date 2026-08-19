Cuidado si recibes este SMS de la Seguridad Social: es un engaño para vaciar tu tarjeta

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha detectado una campaña masiva de smishing (estafas mediante mensajes de texto) que suplanta a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Los ciberdelincuentes envían un SMS notificando una falsa “actualización pendiente” para lograr que la víctima pulse en un enlace malicioso y entregue sus datos personales y bancarios.
Este intento de fraude afecta a cualquier ciudadano que reciba el mensaje y acceda al enlace adjunto. La técnica busca aprovechar la confianza de los usuarios en los organismos públicos para simular la tramitación de una prestación económica pendiente de cobro.
Cómo funciona el engaño de la falsa prestación
El mensaje enviado incluye una dirección web que imita el diseño y apariencia del portal oficial de la Seguridad Social. Al hacer clic, la víctima entra en una plataforma falsa donde se le solicita introducir información personal, como el DNI, con la excusa de gestionar un supuesto ingreso a su favor.
Una vez rellenados los datos identificativos, la página web fraudulenta requiere el número de la tarjeta de crédito o el acceso a la cuenta bancaria para efectuar la transferencia. Los ciberdelincuentes utilizan esta información para realizar cobros no autorizados o cometer fraudes con las credenciales sustraídas.
Qué hacer si has recibido el SMS fraudulento
Desde el INCIBE recuerdan que la Seguridad Social nunca solicita datos bancarios ni actualizaciones personales mediante enlaces enviados por SMS. Para realizar gestiones de forma segura, el organismo recomienda acceder siempre directamente a través de la aplicación oficial IMPORTASS o mediante la Sede Electrónica oficial del organismo.
En caso de recibir el mensaje sin haber pulsado el enlace, las autoridades recomiendan bloquear al remitente y eliminar el SMS. Si ya se han facilitado datos bancarios, es necesario ponerse en contacto de inmediato con la entidad financiera para bloquear las tarjetas, recopilar capturas de pantalla como prueba y presentar una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.