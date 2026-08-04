El BOE confirma las fechas de la Fiesta del Cine 2026: será en octubre

La Fiesta del Cine 2026 ya tiene fechas oficiales. La nueva edición se celebrará en toda España entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre, según el convenio publicado este martes, 4 de agosto, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Durante esas cuatro jornadas, los espectadores podrán acudir a las salas que se adhieran a la iniciativa. Sin embargo, el documento publicado por el Ministerio de Cultura todavía no concreta el precio de las entradas, los cines participantes ni el procedimiento para conseguirlas.
El acuerdo corresponde a la XXVII edición de la Fiesta del Cine y ha sido suscrito por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Federación de Cines de España (FECE) y la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine).
Cuándo se celebra la Fiesta del Cine 2026
Las fechas elegidas son las siguientes:
- Lunes 19 de octubre.
- Martes 20 de octubre.
- Miércoles 21 de octubre.
- Jueves 22 de octubre.
El convenio establece expresamente que la edición de 2026 se desarrollará durante esos cuatro días. La campaña tendrá alcance nacional, por lo que podrán sumarse salas de Canarias y del resto del país.
La participación, no obstante, dependerá de cada cine. La Federación de Cines de España será la encargada de difundir la iniciativa entre sus asociados y coordinar los trabajos de producción, logística y patrocinio para lograr la mayor cobertura posible.
Por este motivo, todavía habrá que esperar para conocer qué complejos cinematográficos de Tenerife, Gran Canaria y el resto de las Islas se incorporan a la promoción.
El precio de las entradas todavía no está confirmado
El BOE confirma las fechas, pero no fija el importe de las entradas para la Fiesta del Cine 2026.
Tampoco detalla si será necesario registrarse previamente, conseguir una acreditación o realizar algún trámite antes de comprar las localidades. Esas condiciones deberán comunicarse más adelante a través de los canales oficiales de la organización y de las salas participantes.
Por tanto, no puede darse todavía por confirmado que se mantenga el precio aplicado en otras ediciones. La información oficial publicada este martes se limita a la organización institucional, el calendario y las obligaciones asumidas por las entidades firmantes.
Una iniciativa nacional que comenzó en 2009
La Fiesta del Cine se desarrolla desde 2009 con el objetivo de acercar las películas al público y fomentar la asistencia a las salas de exhibición.
El convenio señala que la continuidad de la campaña responde a la aceptación alcanzada en anteriores convocatorias y a su capacidad para impulsar el visionado de películas de actualidad en los cines.
Fedicine se encargará de la comunicación de la iniciativa y de la producción y difusión de su anuncio promocional. Las distribuidoras podrán decidir libremente si participan con las películas que gestionan.
Por su parte, el ICAA colaborará en la imagen y en la campaña de comunicación de esta edición. El organismo dependiente del Ministerio de Cultura aportará hasta 18.000 euros, mientras que FECE y Fedicine asumirán actuaciones valoradas en hasta 20.000 euros cada una.
La publicación en el BOE permite confirmar el calendario con más de dos meses de antelación. Los próximos datos relevantes serán el precio final de las localidades, la apertura de posibles acreditaciones y la relación de cines adheridos en Canarias.