Así es el primer cine ‘premium’ con butacas reclinables que abre hoy en Tenerife

Tenerife incorpora una nueva forma de ir al cine con la llegada de Odeon Multicines al centro comercial La Gran Manzana, en Las Chafiras, San Miguel de Abona. El complejo, que ha abierto sus puertas hoy jueves 23 de julio, contará con seis salas de cine preparadas para proyectar los últimos estrenos con tecnología audiovisual de última generación.
La cadena apuesta así por Tenerife después de desarrollar su actividad en diferentes puntos de la Península, con presencia en Alcalá, Burgos, Alicante, Cuenca, Girona o León.
Uno de los principales reclamos será el concepto Odeon Experience, que la compañía plantea como una experiencia prémium en la que el confort del espectador adquiere especial protagonismo.
Butacas eléctricas totalmente reclinables
Las nuevas salas Odeon Experience incorporan butacas eléctricas totalmente reclinables, tapizadas y equipadas con puerto USB, apoyabrazos individuales y bandejas de madera.
El objetivo es transformar una sesión convencional en una experiencia más cómoda y personalizada, con asientos que permiten al espectador modificar su posición durante la película.
A ello se suman pantallas que, en algunos complejos de la compañía, alcanzan hasta los 18 metros, además de los últimos sistemas disponibles en imagen y sonido.
Dolby Atmos, proyección 4K y tecnología láser
Odeon Multicines se define como una cadena especialmente centrada en la incorporación de nuevas tecnologías a sus salas.
Entre las soluciones utilizadas por la compañía figuran la proyección 4K y láser y el sistema de sonido Dolby Atmos, diseñado para distribuir el audio desde diferentes puntos de la sala, incluidos altavoces situados sobre los espectadores.
Este sistema busca generar una sensación envolvente y situar al público dentro de la acción de la película.
La apuesta tecnológica de Odeon también incluye experiencias como la pantalla LED Samsung Onyx, instalada en su complejo Odeon Sambil Dolby Atmos, aunque no se ha precisado que esta tecnología concreta vaya a estar disponible en las nuevas salas de Tenerife.
Seis salas dentro de La Gran Manzana
El cine se convertirá en uno de los principales atractivos de ocio de La Gran Manzana, el nuevo centro comercial situado en Las Chafiras, una de las principales zonas comerciales y empresariales del Sur de Tenerife.
El complejo dispone de aproximadamente 18.000 metros cuadrados y reúne tiendas, restauración, ocio, servicios y un supermercado de más de 1.200 metros cuadrados.
La apertura supone además una ampliación de la oferta comercial y de entretenimiento disponible en San Miguel de Abona y en el conjunto del Sur de la Isla.
El alcalde, Arturo González, ha señalado que el centro comercial aspira a atraer no solo a vecinos de San Miguel de Abona, sino también a consumidores procedentes de otros municipios sureños.
“Es una oportunidad para seguir dinamizando el municipio”, ha indicado González, quien también ha destacado la generación de empleo asociada al nuevo complejo: “Aquí tenemos una fuente importante de puestos de trabajo”.
Los menús de Odeon Multicines
La oferta habitual de Odeon incluye también diferentes combinaciones de palomitas y bebidas. En su página web, la cadena muestra actualmente opciones como el Menú Cine, con palomitas de 225 gramos y refresco de 75 centilitros por 7,10 euros, o el Menú Dúo, compuesto por palomitas de 350 gramos y dos bebidas por 10,20 euros.
También dispone de alternativas dulces o mixtas, además de menús infantiles y opciones dirigidas a público joven.
Estos precios corresponden a la oferta publicada por Odeon Multicines y pueden variar en función del complejo o de las condiciones aplicadas en las nuevas instalaciones de Tenerife.
La llegada de Odeon convierte así al cine en una de las principales apuestas de La Gran Manzana para reforzar la oferta de ocio de Las Chafiras y atraer público de distintos puntos del Sur de Tenerife.