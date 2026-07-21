Así es el centro comercial La Gran Manzana, que abre el jueves en el sur de Tenerife

El alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, ha confirmado este martes que “se acerca” la inauguración del centro comercial La Gran Manzana, situado en Las Chafiras. El regidor ha visitado las obras para conocer el estado de los espacios interiores, las zonas comunes y la urbanización exterior.
“Por fin parece que se acerca el momento de la inauguración”, ha afirmado González en un vídeo en Instagram. Asimismo, el alcalde ha comunicado que la apertura del complejo será el jueves, 23 de julio.
El mandatario municipal considera que este centro comercial será “un hito para San Miguel de Abona”, al tratarse del primer espacio de estas dimensiones y características que abrirá en el municipio.
“Las obras avanzan y espero que empiece a funcionar un centro comercial que va a ser un hito para San Miguel de Abona”, ha señalado durante el recorrido por las instalaciones.
Una nueva oferta comercial y de ocio en Las Chafiras
El complejo se encuentra en Las Chafiras, una de las principales zonas empresariales y comerciales del Sur de Tenerife. La apertura permitirá ampliar la oferta existente con establecimientos comerciales, restauración, ocio y posibles actividades culturales y festivas.
Arturo González ha destacado que La Gran Manzana no solo atraerá consumidores de San Miguel de Abona, sino también de otros municipios del Sur de la Isla.
“Es una oportunidad para seguir dinamizando el municipio”, ha indicado el alcalde. “Aquí tenemos una fuente importante de puestos de trabajo”, ha añadido.
El complejo tiene unos 18.000 metros cuadrados, con zona de ocio y restauración, un supermercado de más de 1.200 metros cuadrados y un cine con más de cuatro salas.