Hito en Los Gladiolos: Santa Cruz instala fototermia y ascensor en Los Verodes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de rehabilitación en el Bloque 7 de Los Verodes, integrado en el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) del barrio de Los Gladiolos IV y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.
El proyecto, redactado por JTP Richard Arquitectos, no solo busca restaurar un edificio construido en 1977, sino transformarlo bajo un triple compromiso: eficiencia energética, accesibilidad universal y economía circular. Con esta iniciativa se ha logrado un hito tecnológico, según explica el Consistorio, al reducir en porcentaje mayor al 65% el consumo de energía primaria no renovable, superando el objetivo inicial de alcanzar el 60%.
El corazón de esta mejora es un sistema pionero de fototermia mediante la cual se han instalado módulos fotovoltaicos en la cubierta que alimentan de forma individual acumuladores de agua caliente sanitaria de doble efecto. Además, la iluminación de las zonas comunes ha sido sustituida por tecnología LED de alta eficiencia con sensores de movimiento, optimizando el consumo en áreas de paso.
Para las 16 familias que habitan el bloque, muchas con miembros con discapacidad reconocida, el proyecto supone un cambio vital drástico. El edificio, que carecía de aparato elevador, contará ahora con un ascensor eléctrico de última generación. La intervención elimina además las barreas arquitectónicas de acceso al portal y añade señalización en Braille y alto relieve en todas las plantas, garantizando que el edificio sea plenamente disfrutable para todos los vecinos, independientemente de su movilidad.
Impacto ambiental
Bajo la premisa de reducir al mínimo el impacto ambiental, la obra se rige por un estricto plan de gestión de residuos que garantiza la recuperación del 70% del peso de los residuos no peligrosos generados. Se ha priorizado la demolición selectiva para facilitar la reutilización de materiales, asegurando que el edificio no solo consuma menos recursos hoy, sino que tenga una vida útil garantizada.
A diferencia de otras intervenciones, esta rehabilitación se lleva a cabo manteniendo las viviendas habitadas, y ello ha requerido una coordinación técnica y de seguridad minuciosa para minimizar las molestias a los residentes. El objetivo final no es solo cumplir con normativas técnicas, sino devolver la dignidad y el bienestar a las familias de Los Verodes, permitiéndoles envejecer en sus hogares con autonomía y en un entorno saludable.