Franky Rizardo se apunta al cumpleaños de Papagayo

Papagayo Tenerife, en Arona (avenida Rafael Puig Lluvina, 2, Playa de las Américas), celebra el 19 de septiembre su 14º aniversario con una edición especial de Essence que tiene como gran protagonista a Franky Rizardo, uno de los nombres más reconocidos de la escena internacional del house y el tech house.
El DJ y productor neerlandés ofrecerá un set que formará parte de una noche diseñada para conmemorar los 14 años de trayectoria del club de Playa de las Américas como uno de los espacios de referencia de la música y el ocio nocturno en Canarias. La cita reunirá a Franky Rizardo junto a Beto Uña y Alex Wellmann, en una programación que combinará la experiencia y el sonido de uno de los grandes nombres internacionales de la electrónica con el sello propio de los DJ residentes de Papagayo.
Franky Rizardo llega a Tenerife en uno de los momentos más destacados de su carrera. Considerado uno de los principales embajadores neerlandeses del house, el artista ha construido durante las últimas dos décadas una trayectoria marcada por sesiones de gran intensidad, un sonido basado en el groove y la capacidad para combinar energía y emoción en la pista de baile. Su agenda de 2026 incluye actuaciones en algunos de los principales clubes y festivales, además de su presencia habitual en escenarios de Ibiza, Europa y Estados Unidos.