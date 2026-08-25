Muere Franz, el jubilado que ahorró 4 euros diarios para viajar a Gran Canaria y fue estafado

La historia de Franz, un jubilado de Múnich que durante más de medio siglo mantuvo un vínculo especial con Gran Canaria, ha llegado a su final en el lugar al que regresó año tras año. El hombre falleció a los 86 años en un hospital de Maspalomas, después de haber cumplido durante dos años consecutivos su deseo de celebrar su cumpleaños en la Isla.
Una tradición de más de cinco décadas
La historia de Franz saltó a los medios alemanes en abril de 2025, cuando BILD relató la estafa que había sufrido mientras preparaba uno de sus habituales viajes a Gran Canaria. El jubilado había pagado un vuelo a una agencia de viajes, pero la responsable nunca llegó a realizar la reserva y le entregó un billete falso.
El engaño puso en riesgo una tradición que Franz había mantenido durante 53 años. El alemán viajaba a Gran Canaria cada año alrededor de la fecha de su cumpleaños, una costumbre que comenzó después de que trabajara durante una etapa de su juventud como cocinero en la Isla.
Franz destinaba parte de sus ahorros a poder regresar cada año. Según contó entonces, guardaba cuatro euros diarios con ese objetivo. La publicación de su caso generó una respuesta solidaria entre los lectores de BILD, que decidieron ayudarle a recuperar el viaje que había perdido.
Entre quienes colaboraron estuvieron Steffen Winkels y su esposa, Alina, que le entregaron 400 euros. También recibió el apoyo de personas relacionadas con el 1860 Múnich, su equipo de fútbol favorito.
Finalmente, Franz pudo viajar de nuevo a Gran Canaria y celebrar su 85 cumpleaños en compañía de más de treinta amigos y conocidos. Su amigo Mario se encargó de organizar una fiesta en el Café Susi. Para el jubilado, aquella celebración fue especialmente significativa y llegó a definirla como el mejor cumpleaños de su vida.
Gran Canaria, hasta el final
Con el paso de los años, Franz había construido una vida ligada a Gran Canaria. Uno de los aspectos que más disfrutaba eran las vistas al mar desde el apartamento en el que se alojaba. Además, mantenía una estrecha relación con los amigos que había conocido durante sus numerosas estancias en la Isla.
A finales de abril de 2026 volvió a viajar a Gran Canaria para celebrar su 86 cumpleaños. Parte del dinero que había recibido tras conocerse su historia le permitió comprar el billete y regresar una vez más al lugar que había formado parte de su vida durante décadas.
Sin embargo, aquella terminaría siendo su última celebración. Su estado de salud empeoró poco después y tuvo que ser ingresado en un hospital de Maspalomas la noche anterior al vuelo que tenía previsto coger para regresar a Múnich.
Franz permaneció diez días hospitalizado. Finalmente, falleció a los 86 años debido a una acumulación de líquido en los pulmones, en la misma isla a la que había viajado durante más de medio siglo para celebrar sus cumpleaños.