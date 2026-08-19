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Herida una joven de 26 años tras caerle un andamio en pleno centro de Santa Cruz

La joven fue trasladada en ambulancia al Hospital
Calle Fernández Navarro, en Santa Cruz de Tenerife. DA
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Una mujer de 26 años ha resultado herida este miércoles, 19 de agosto, después de que un andamio se desprendiera y cayera sobre ella en la calle Fernández Navarro, en Santa Cruz de Tenerife.

El incidente se produjo a las 15.18 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que parte de un andamio había caído sobre una viandante.

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó al Servicio de Urgencias Canario (SUC), a la Policía Nacional y a la Policía Local.

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El coordinador sanitario del SUC, después de recabar información de las personas que se encontraban en el lugar, activó una ambulancia de soporte vital básico.

A su llegada, el personal sanitario atendió a la afectada, una mujer de 26 años que presentaba inicialmente un traumatismo de carácter moderado.

Tras recibir la primera asistencia, fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Por su parte, los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local aseguraron la zona y regularon el tráfico mientras se desarrollaba la intervención.

Los efectivos policiales también se hicieron cargo de la instrucción de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el desprendimiento.

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