La industria canaria va camino del 7,7% del PIB a toda máquina

La industria canaria ya no es el patito feo de la economía regional. Antes, a la sombra del turismo, daba la impresión de que estaba de vacaciones. Ahora acaricia el objetivo del 7,7% del producto interior bruto regional, desde el 6% y pico actual. Los últimos datos publicados son halagüeños: la producción creció un 4,5% en el segundo trimestre de este año, más que la media nacional (2,9%), aumentó la afiliación a la Seguridad Social y mejoró la confianza empresarial. En el lado oscuro, los precios repuntaron un 18,5% en julio en relación al mismo mes de 2025 (9,2% en el conjunto de España). Gran parte de la culpa corresponde a la energía. “La explicación la encontramos en todo lo que está ocurriendo en el contexto internacional”, observa Jorge Escuder.
El presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca) apunta que las circunstancias singulares hacen que Canarias sea especialmente sensible a determinadas tensiones: “El conflicto en Oriente Próximo acarrea incrementos en los costes generales. Transporte energético, combustible, materias primas… Y eso al final se refleja”.
En mayo, la 48ª asamblea general de Asinca eligió a Jorge Escuder Martín para el periodo de 2026-28. En el Puerto de la Cruz, bajo el lema Fuerza industrial. Visión compartida, se presentó y aprobó un plan de acción frente a la “incertidumbre” articulado en seis líneas de actuación, continuistas respecto a la directiva saliente: desde la defensa del trato diferencial -que no diferente- hasta el fortalecimiento interno de la organización. Escuder reivindica el papel de la industria como “un pilar esencial” para una comunidad autónoma que “necesita más competitividad y capacidad de producir localmente”. En ese engranaje, el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (Aiem) constituyen piezas fundamentales para el funcionamiento de la maquinaria. “Pondremos el foco en la negociación del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea” (2028-34), traslada Escuder a DIARIO DE AVISOS. “Llevamos más de dos años trabajando sobre esto. Y seguimos moviéndonos, dando la batalla, para lograr que al menos no se pierdan instrumentos como el Posei ni se diluyan las fuentes de financiación comunitarias”.
A pesar de las dificultades, expresa Jorge Escuder, “la industria se muestra como un sector sólido, resiliente y generador de empleo cualificado y estable”. La fortaleza de esta palanca de actividades heterogéneas “ayuda al desarrollo económico y a no depender tanto del exterior ni del sector turístico”. La agilización de los procedimientos administrativos para las autorizaciones y las licencias, la disponibilidad de suelo y las infraestructuras de transporte figuran en la agenda de Asinca, configurada en 1978 como una entidad sin ánimo de lucro con el propósito primordial de “representar, gestionar y defender los intereses de las empresas asociadas y promover e impulsar la producción industrial en Canarias”.
La relación con la Administración pública pasa por un buen momento: “Existe una interlocución muy fluida, con un interés recíproco. Cuando Asinca plantea asuntos, saben que merece la pena estudiarlos”.
Un pequeño distintivo azul y amarillo “significa algo en la mente de quien compra”. El sello de Elaborado en Canarias ha alcanzado “un nivel de reconocimiento” que para sí quisieran no pocas marcas colectivas del país. En julio se extendió la cortina de la campaña El punto que va contigo. “No es una etiqueta, sino un compromiso, recalca Escuder. “Detrás hay mucho más que un producto. Hay empresas que han decidido producir aquí, con todos los sobrecostes que eso implica en un territorio fragmentado y alejado de los grandes centros de suministro. Hay miles de puestos de trabajo, inversión, innovación y formación profesional.
Hay proveedores, transportistas, técnicos. ¡Una forma de construir Canarias desde dentro! Esta tierra se transforma constantemente, nos condiciona y nos une. La manera de escoger lo que compramos va cambiando con ella. El consumidor de hoy no es el de hace diez años”.
En paralelo, la iniciativa Desde Canarias posiciona artículos isleños en 1.500 establecimientos peninsulares. Por “carácter” que no quede.
A todas estas, el Gobierno autonómico maneja la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC) para “modernizar, diversificar y potenciar”. Se confeccionó “un amplio proceso participativo”. Tras “una honda investigación y preparación” preliminar, “se procedió a estructurarla, organizándola de la forma más eficiente posible”. El documento (2022-27) plasma la concurrencia de un subsector “consolidado”, el manufacturero, que concentra más del 80% de las empresas industriales y rebasa el 70% de la empleabilidad. La “concienciación progresiva de los consumidores sobre la proximidad se extrapola al turismo y el comercio”. La constancia fabrica oportunidades.