Julio Hernández, chef: “Viajé por toda Asia para comer y poco a poco me fui enganchando”

El chef Julio Hernández, jefe de cocina de Akira Back Tenerife, ubicado en el hotel The Ritz-Carlton Abama, descubrió pronto el mundo de la cocina japonesa y asiática, de la cual quedó enamorado. Nacido en La Orotava, lleva trabajando con Akira Back desde que abrió sus puertas en el citado hotel de Guía de Isora y con quien se entendió prácticamente desde el inicio de esta relación. Ahora le toca afrontar un cuatro manos, el próximo 7 de agosto, con la chef Anna Soohyun An, responsable de las cocina del coreano-estadounidense que tiene en el hotel W de Florencia (Italia).
Hacer las prácticas en el restaurante Kabuki, bajo la dirección del chef Daniel Franco, decantó la afición de Julio Hernández por la comida japonesa en particular y asiática en general. Descubierta esta gastronomía, “empecé a viajar por Japón, China, Hong Kong, Tailandia, Vietnam… Por toda Asia. Iba a comer, a intentar aprender lo que podíamos, a probar todo lo que podía y poco a poco me fui enganchando”. Y así lleva 15 años, trabajando en el restaurante que primero gestionó Ricardo Sanz y ahora Akira Back, con un concepto diferente.
El cambio con la entrada de Akira Back mantiene la filosofía inicial del restaurante, “pero es una forma diferente de ver la cocina. Y lo que intentamos es elaborar sus recetas con nuestros ingredientes”, algo que comparte Back, que en su última visita a Tenerife nos contaba en una entrevista que “aquí el pescado… es único. Nunca había probado un pescado en ningún otro lugar del mundo que supiera como el de Corea o Japón. Algunos pescados aquí incluso son mejores”.
Julio Hernández destaca que “Akira Back aporta una visión más moderna de la gastronomía, no sólo en cuanto a la comida, sino a la puesta de escena del restaurante en donde mezcla el arte, la música, la pintura y la gastronomía. Al final es un cúmulo de sensaciones que los comensales pueden disfrutar desde que entran por la puerta del restaurante”.
En el restaurante se practica el kilómetro 0. “Prácticamente -afirma Julio Hernández- todos los días hablamos con los pescadores, nos dicen el pescado que entra y siempre intentamos ofrecer el pescado de temporada, que es bastante lo que tenemos en las islas”.
No es difícil trabajar con Akira Back, dice Julio Hernández. “Es una persona bastante flexible, ha entendido que nuestro público está acostumbrado a un tipo de cocina japonesa y no es tan estricto a la hora de las recetas, de cambiar, de poner un poco más ácido o menos. Y en ese sentido siempre hemos tenido su apoyo. Una de las razones por las que Akira Back finalmente se decidió por Tenerife, es por el producto que tenemos y la idea es darle el máximo valor”.