‘La Berma’, el film canario sobre la mujer que lidera una brigada de desminadores

Cada mañana, Yauguiha Mohamed Embarec camina por un terreno donde un solo paso puede cambiarlo todo. Frente a ella se extiende el desierto; bajo la arena, miles de explosivos esperan ocultos desde hace décadas. Su trabajo consiste en encontrarlos antes de que alguien fatídicamente pueda pisarlos. Con esta imagen arranca la historia que cuenta La Berma, el nuevo documental del realizador grancanario Agustín Domínguez.
La cinta se estrena en el Archipiélago el 10 de septiembre en la Sala Timanfaya de Puerto de la Cruz, dentro de la sección D.O. Canarias del Festival Internacional de Cine de Realidad DOCanarias, que se celebra en la ciudad turística entre los días 8 y 12 del próximo mes. Pocos después, el 15 de septiembre, recala en el 35º Festival de Cine de Madrid, uno de los certámenes dedicados a la cinematografía independiente más consolidados de todo el panorama nacional.
EL DÍA A DÍA
La película sigue el día a día de esta refugiada saharaui de 31 años, licenciada en Biología, que hizo historia al convertirse en la primera mujer en liderar una de las brigadas de desminado que trabajan junto a La Berma, la barrera militar de minas antipersonas operativa más larga del planeta, con 2.720 kilómetros (la segunda con mayor longitud, solo por detrás de la Muralla China), que divide el Sáhara Occidental. A lo largo de su recorrido esconde más de siete millones de minas antipersona y antitanque, así como numerosos restos explosivos de guerra, lo que convierte este territorio del norte de África en una de las zonas más minadas del mundo.
Cada jornada, esta hija de padres exiliados comienza con un mismo objetivo: avanzar metro a metro sobre un paisaje donde la amenaza permanece invisible. El equipo que dirige rastrea la arena en busca de cualquier indicio que permita localizar un artefacto explosivo. Cuando lo encuentran, llega el momento de neutralizar el peligro mediante detonaciones controladas. Un trabajo que resulta imprescindible para devolver la seguridad a un territorio marcado por décadas de conflicto.
El rodaje empezó a gestarse en el año 2020 y fue realizado por Agustín Domínguez junto a un equipo de la Asociación Cultural Gran Angular, que tiene su sede en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, a escasos 100 kilómetros del Sáhara Occidental.
Se desplazaron a la zona con la finalidad de documentar desde dentro una realidad de enorme complejidad humana, que viene a rescatar la historia de la primera mujer líder de una de las cinco brigadas de desminadores, conformadas por hombres y mujeres, tanto civiles como militares, que operan en los territorios liberados en el transcurso de la guerra librada entre el Frente Polisario y Marruecos.
El citado colectivo mantiene un vínculo estrecho con el pueblo saharaui. Según expone el director de La Berma, “actualmente se libra una guerra entre el Frente Polisario -representante del pueblo saharaui- y Marruecos que no interesa ser difundida, porque lo que no se ve, no existe”.
CINE EMERGENTE
La participación de La Berma en el Festival de Cine de Madrid, ponen de relieve sus impulsores, representa un importante impulso para la película. El certamen, que este año celebra su trigesimoquinta edición, se ha consolidado desde 1991 como uno de los principales escaparates del cine emergente español y un espacio de referencia para descubrir nuevas miradas y narrativas cinematográficas. Su inclusión en la programación sitúa al documental de Agustín Domínguez “en uno de los encuentros imprescindibles del circuito nacional de festivales”.
Durante su primera etapa, antes de la producción y rodaje, La Berma obtuvo el Premio Canary Islands Film al Mejor Proyecto Canario en la V Aceleradora Canaria de Cine, organizada por el Clúster Audiovisual de Canarias y Proexca, del Gobierno regional. Este reconocimiento distingue el potencial cinematográfico y social del proyecto, permitiendo su impulso en mercados internacionales. La Berma es una producción española desarrollada por Gran Angular Canarias, con producción ejecutiva de Rita Vera, y llegará próximamente a los cines de la mano de Selected Films.
EL CINEASTA
Director, productor y fotógrafo, el grancanario Agustín Domínguez lleva más de dos decenios documentando realidades sociales vinculadas a los derechos humanos. Su relación con los campamentos de refugiados saharauis comenzó hace más de 20 años y desde entonces ha desarrollado numerosos proyectos audiovisuales centrados en el pueblo saharaui y otros territorios en conflicto.
En 2013 dirigió el cortometraje El señor G, rodado en los campamentos de Tinduf (Argelia), que fue seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. En 2019 realizó el largometraje Desconocidas, mujeres palestinas bajo la ocupación, donde también firma el guion junto a Mercedes Afonso. En él se ofrece “una visión del conflicto palestino-israelí desde la óptica de 10 mujeres que representan la esperanza de un pueblo al que el Estado de Israel pretende, desde hace más de 75 años, exterminar y arrebatar su dignidad”.
Estrenó en 2020 Mudjeris di Areia (Mujeres de Arena), documental rodado en Cabo Verde que obtuvo el Premio al Mejor Largometraje en el Festival Internacional de Cine de Chihuahua (México) y la Mención Especial del Jurado en el Festival de Cine y Televisión Reino de León. El film relata la dura realidad de un grupo de unas 300 mujeres que viven en Tarrafal, en la isla de Santiago, que han hallado una vía de subsistencia familiar extrayendo arena diariamente, de forma totalmente manual, de las playas próximas al centro del municipio.
Sus cortometrajes RenaceR y Storni han sido seleccionados en festivales nacionales e internacionales. Domínguez es cofundador y presidente de la Asociación Cultural Gran Angular, entidad organizadora de la muestra cinematográfica San Rafael en Corto (SREC).