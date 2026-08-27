La Orotava abre una nueva convocatoria de becas para familias: 100.000 euros en ayudas

El Ayuntamiento de La Orotava ha abierto la convocatoria de becas para la Escuela Infantil Municipal Elisa González de Chaves, en El Mayorazgo, unas ayudas dirigidas a facilitar el acceso de las familias del municipio a este servicio educativo y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.
El Consistorio consigna una partida de 100.000 euros para la convocatoria, destinada a contribuir a sufragar el coste de la cuota mensual de escolarización de los menores beneficiarios durante el curso.
El plazo de presentación de solicitudes permanece abierto todo el curso. La documentación y los modelos necesarios para el trámite están disponibles en el sitio web municipal, en el apartado de Subvenciones, Becas de las Escuelas Infantiles.
El alcalde, Francisco Linares, subraya que el Ayuntamiento mantiene su respaldo a las familias que más lo necesitan, especialmente cuando hay dificultades económicas que pueden condicionar el acceso a determinados servicios.