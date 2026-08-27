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La Orotava abre una nueva convocatoria de becas para familias: 100.000 euros en ayudas

Las familias de la Villa ya pueden solicitar las ayudas que contribuyan a sufragar la cuota mensual durante el curso escolar 2026/2027
La Orotava abre una nueva convocatoria de becas para familias: 100.000 euros en ayudas
Imagen de la Escuela Infantil Municipal de El Mayorazgo. DA
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El Ayuntamiento de La Orotava ha abierto la convocatoria de becas para la Escuela Infantil Municipal Elisa González de Chaves, en El Mayorazgo, unas ayudas dirigidas a facilitar el acceso de las familias del municipio a este servicio educativo y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.

El Consistorio consigna una partida de 100.000 euros para la convocatoria, destinada a contribuir a sufragar el coste de la cuota mensual de escolarización de los menores beneficiarios durante el curso.

El plazo de presentación de solicitudes permanece abierto todo el curso. La documentación y los modelos necesarios para el trámite están disponibles en el sitio web municipal, en el apartado de Subvenciones, Becas de las Escuelas Infantiles.

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El alcalde, Francisco Linares, subraya que el Ayuntamiento mantiene su respaldo a las familias que más lo necesitan, especialmente cuando hay dificultades económicas que pueden condicionar el acceso a determinados servicios.

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