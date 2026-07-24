La Orotava abre 20 becas para estudiar en la Universidad Europea de Canarias: requisitos y cómo solicitarlas

El Ayuntamiento de La Orotava y la Universidad Europea de Canarias han puesto en marcha una nueva convocatoria de sus becas de ayuda al estudio para el próximo curso académico 2026-2027. Esta iniciativa, regulada por el convenio de colaboración vigente entre la administración local y la institución académica, busca facilitar el acceso a la educación superior de los residentes del municipio mediante la concesión de ayudas económicas en las tasas de matrícula.
La campaña de este año incluye un total de 20 plazas bonificadas. Por un lado, se asignarán cinco becas que cubrirán el 50 % de los gastos correspondientes a la docencia. Por otro lado, se facilitarán 15 descuentos del 10 % en el coste docente, los cuales serán aplicados de manera directa por la propia universidad a los alumnos seleccionados.
El programa de ayudas está dirigido exclusivamente a estudiantes que se matriculen en el primer curso de las titulaciones oficiales de la Universidad Europea de Canarias. No obstante, la organización recuerda que quedan excluidas de este convenio determinadas titulaciones, entre las que figuran los grados de Medicina, Odontología, Fisioterapia (Madrid), Enfermería (Valencia y Canarias), Farmacia Semipresencial, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Madrid), así como los programas de Doctorado y el Máster en Formación del Profesorado Semipresencial, entre otros.
Para concurrir a esta convocatoria, los aspirantes deben cumplir de forma estricta con tres requisitos fundamentales. En primer lugar, es obligatorio acreditar el empadronamiento en La Orotava con una antigüedad mínima de un año. En el plano académico, se exige haber obtenido una nota media de 6 en el expediente para el acceso a los estudios de grado, y una calificación media de 6.5 para aquellos que opten a programas de máster o postgrado.
El periodo para la entrega de solicitudes se abrirá oficialmente el próximo lunes 27 de julio, y permanecerá activo hasta el 27 de agosto. Junto al formulario de inscripción, los solicitantes deberán aportar la documentación básica de la unidad familiar, que incluye las fotocopias del DNI de sus miembros, el Libro de Familia (y de familia numerosa, si procede), la tarjeta de la PAU o el historial académico previo. Asimismo, se deberá adjuntar la fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2025 de todos los convivientes o, en su defecto, firmar la autorización expresa para que el Ayuntamiento de La Orotava pueda recabar de forma directa los datos fiscales ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). La entrega de documentación se realizará a través del Registro General del consistorio villero, de forma presencial con cita previa, o vía digital por la Sede Electrónica municipal.
Estas becas se mantienen gracias al acuerdo suscrito cada año entre el ayuntamiento de La Orotava y la Universidad Europea de Canarias, para seguir dando facilidades a aquellos jóvenes del municipio que quieran cursar sus estudios en esta universidad y así ofrecer más oportunidades educativas a la población local.
La Universidad Europea de Canarias inició su actividad académica con sede en La Orotava en el curso 2012-2013. Es la primera institución de educación superior privada de Canarias y actualmente cuenta con más de 35 titulaciones, presenciales y online, entre grados, dobles grados, másteres y cursos de experto, en áreas de conocimiento como las Ciencias de la Salud, las Ciencias Sociales y la Arquitectura.
En el municipio villero las instalaciones se encuentran en varias casonas del casco histórico, y el objetivo es continuar creciendo, en paralelo, con las instalaciones que se encuentran en la capital tinerfeña. En concreto en La Orotava se imparten los grados de Psicología, Enfermería; los postgrados de Psicología General Sanitaria y Máster de Urgencias Emergencias y Críticos en Enfermería. También en la sede orotavense se ubica el Hospital Simulado. Además, en el nuevo curso académico se inicia la formación en Medicina y Odontología. El resto de las disciplinas se imparten en el campus de Santa Cruz de Tenerife.
El modelo educativo de la Universidad Europea de Canarias se focaliza en tres pilares: la innovación, la internacionalización y la empleabilidad. La formación se basa el desarrollo de competencias y habilidades profesionales a través del aprendizaje experiencial basado en proyectos.