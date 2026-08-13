sucesos

Cae el ladrón de los hoteles en Canarias tras cometer cuatro robos en 24 horas

Utilizaba el transporte público para desplazarse entre los  distintos hoteles, una estrategia que empleaba con el propósito de  dificultar su localización
Imagen de archivo de un ladrón abriendo una caja fuerte. DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas,  detuvo el pasado día 04 de agosto a una persona por la presunta comisión de  varios delitos contra el patrimonio al cometer cuatro hurtos en diferentes  establecimientos hoteleros de Playa Blanca. 

La Guardia Civil del Puesto Principal de Yaiza, inició una investigación a raíz de un  repunte significativo de los hurtos en la demarcación policial de Yaiza, que alcanzó su punto álgido la segunda semana del mes de julio, llegando a tener lugar cuatro ilícitos en apenas 24 horas. 

La investigación se precipitó tras la denuncia de uno de los afectados en  dependencias policiales, quien advirtió que, tras activar la geolocalización de su  teléfono móvil sustraído, este señalaba una ubicación en una parada de guaguas de Playa Blanca. La Patrulla de Seguridad Ciudadana se dirigió al lugar e identificó  a las personas presentes en la parada, entre ellos, el detenido, recuperando el  terminal que se encontraba en el interior de su mochila en cuyo interior se  localizaron otros efectos relacionados con denuncias recogidas horas antes. 

Noticias relacionadas
  1. 12 años de cárcel para los tres ladrones cazados en el aeropuerto Tenerife Norte con 194 joyas

A raíz de este hallazgo, los agentes abrieron una nueva línea de investigación que  permitió situar al presunto autor en el mismo marco espacio-temporal en el que se  habían cometido otros hechos delictivos. El análisis de las imágenes captadas por  los sistemas de videovigilancia instalados en la zona, permitió identificarlo portando  la mochila que posteriormente había sido recuperada.

El avance de las pesquisas permitió determinar que el presunto autor accedía a las  habitaciones de distintos complejos turísticos aprovechando la ausencia de sus  moradores, sobre quienes previamente realizaba labores de vigilancia para  asegurarse de que no se encontraban en el interior. Asimismo, los investigadores  pudieron constatar que utilizaba el transporte público para desplazarse entre los  distintos puntos, una estrategia que presuntamente empleaba con el propósito de  dificultar su localización y posterior detención 

El detenido fue puesto a disposición judicial en unión a las diligencias practicadas. 

Esta actuación se enmarca en el compromiso que la Guardia Civil adquiere a fin  de mejorar la seguridad del sector turístico generando con ello las condiciones  óptimas para que el turista que visita Lanzarote desarrolle sus actividades de ocio  y de descanso en un entorno de tranquilidad y confianza, garantizando tanto su  seguridad personal como la de sus bienes. 

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas