Liteo Pedregal culmina en Tenerife el rodaje de ‘Nana’, su segundo largometraje

El cineasta Liteo Pedregal (Ceuta, 1968) acaba de culminar el rodaje de su nueva película, Nana, una filmación que se puso en marcha el pasado 11 de julio en diferentes localizaciones de Tenerife para dar forma a un guion escrito por el propio director junto a Caridad Fernández.
Producido por Kairos Films y Liteo P.C., con la producción ejecutiva de Victoria Alberca, Eva Almaya, Rosa Cañamero, Elsa Núñez, Núria Omenat y Yolanda Puga, la película Nana es un drama psicológico que transita al borde de lo socialmente admitido y pivota sobre un triángulo emocional que sucede entre tres personas que esconden secretos inconfesables, según detallan sus productores.
EL REPARTO
La cinta está protagonizada por Sergio Mur (El aviso, Las chicas del cable), Natalia Rodríguez (Kraken: El Libro Negro de las Horas, Castigo Divino) y Niko Verona (Sky Rojo, Estándar). Junto a ellos también figuran en el elenco Carla Nieto (La fortaleza, Noctem) y Gorka Lasaosa (Narcos: México, Si yo fuera rico), además de las colaboraciones especiales de la ganadora del Goya Luisa Gavasa (La novia, El maestro que prometió el mar), Macarena Gómez (Musarañas, La que se avecina), nominada a este mismo galardón de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, y Carlos Olalla (Un hombre de verdad, El tiempo entre costuras).
Nana es una historia que tiene como precedente Alimezher, un cortometraje sobre el alzhéimer subvencionado por la Comunidad de Madrid y dirigido por Liteo Pedregal con guion de él mismo y Caridad Fernández. Protagonizado por Manuel Zarzo, María José Alfonso y Javier Godino, fue premiado, entre otros, en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), el Festival de Cine de Madrid-PNR, la Semana de Cine de Mula (Segundo de Chomón), el Festival de Cine de Carabanchel y el Festival de Cine Memorables (mejor cortometraje, mejor actor y mejor actriz), así como incluido en el catálogo New Spanish Shorts del Ministerio de Cultura.
Tenerife también albergó buena parte del rodaje de Un hombre de verdad, el debut en el largometraje de Liteo Pedregal. Con localizaciones en Santa Cruz de Tenerife (el Palmetum, plaza de la Candelaria, calle de la Noria, El Sobradillo…) y Puerto de la Cruz, Un hombre de verdad contó en su reparto con Carlos Olalla, Rosario Pardo, Olivia Molina, Laura de la Uz y Aroa Núñez, al que se sumaron diversas colaboraciones e intérpretes canarios.