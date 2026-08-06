Los refugios climáticos alivian los estragos de las temperaturas extremas

Un refugio climático es un lugar del entorno urbano que posee unas condiciones favorables de temperatura, humedad, calidad del aire, áreas de descanso, hidratación, accesibilidad y algo más para resguardarse de los estragos de las olas de calor. Una guía del Gobierno de Canarias aborda su creación y adaptación en parques, jardines y espacios públicos ante un eventual riesgo para la población. El documento describe el protocolo para establecer estas zonas en las Islas, con unas temperaturas medias sobre los 20º C durante la mayor parte del año y una radiación solar alta.
Las zonas verdes de Canarias “presentan diversos estilos que reflejan las tendencias de diseño y construcción propias de distintos momentos históricos”. A excepción de algunos jardines emblemáticos, de naturaleza singular, como el Jardín de Cactus (Lanzarote), el Jardín Botánico Viera y Clavijo (Gran Canaria), el Jardín de Aclimatación de La Orotava y el Palmétum (Santa Cruz de Tenerife), se caracterizan en general por las amplias áreas abiertas, ocasionalmente cubiertas de césped, pensadas para disfrutar de la exposición solar. “Este modelo de zona verde ajardinada, de superficies amplias y escasa cobertura arbórea, responde a necesidades y hábitos de uso propios de poblaciones localizadas a altas latitudes. En esos lugares, sus inviernos fríos y sus veranos templados justifican que se priorice la creación de espacios abiertos, con pocas sombras, en los que poder disfrutar al máximo de sus escasos días soleados”.
Los expertos recomiendan que estos refugios climáticos se ubiquen cerca de áreas habitadas por grupos poblacionales vulnerables a fenómenos extremos; especialmente, para aquellas actividades relacionadas con olas de calor. La elección de especies vegetales ha generado un debate en los últimos años. Se ha llegado a la conclusión de que las seleccionadas deberían ajustarse a las condiciones climáticas y no estén catalogadas como Especies Exóticas Invasoras, de modo que no impacten negativamente en los ecosistemas.
Junto a los beneficios en la salud, tales refugios mejoran hábitats en desuso, atraen actividad económica de proximidad y comercio local, amortiguan las consecuencias de los golpes de calor en los sistemas públicos de sanidad y la pérdida de productividad laboral. Conscientes de ello, los responsables de la patronal Ashotel promueven, a partir de una idea de la empresa asociada Canarian Hospitality, una red de hoteles refugio para configurar establecimientos alojativos de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro como sitios seguros y accesibles durante episodios de calor extremo. El proyecto se ha trasladado a la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo autonómico y el despliegue se hará en coordinación con otras administraciones. Las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología serán la señal.