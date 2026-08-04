El calor mató a 2.026 personas en España en julio, el doble que en 2025

España registró en el mes de julio al menos 2.026 fallecimientos asociados a las altas temperaturas, casi el doble (91%) que en el mismo mes del año pasado, cuando el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estimó 1.060 muertes. En Canarias se contemplaron nueve fallecidos el pasado mes, un 75% menos que en 2025, cuando se notificaron 36.
Según las estimaciones de MoMo, supone el segundo mayor dato para julio desde que comenzó a funcionar este sistema, en 2015, siendo tan solo superado por la cifra de julio de 2022, cuando se estima que se produjeron 2.217 defunciones atribuibles al calor.
En cuanto al perfil de los fallecidos este último mes, 1.208 fueron mujeres y 817, hombres. La mayoría, 1.944, tenían más de 65 años y, entre estos, 1.249 eran mayores de 85 años.
Por comunidades, se estima que en Cataluña se ha producido el mayor número de muertes asociadas al calor (544), seguida de Andalucía, con 262, Comunidad Valenciana (235), País Vasco (140), Castilla y León (130) y Galicia (129). A estas le siguen Madrid (121), Aragón (109), Castilla-La Mancha (84), Navarra (73), Extremadura (50), Cantabria (50), Murcia (35), Asturias (33), La Rioja (15), Canarias (9), Ceuta (3) y Melilla (3). En Baleares, MoMo no estima fallecimientos.
Más de 3.150
Desde que se activó el Plan Calor 2026 y se puso en marcha MoMo, se estima que han fallecido 3.158 personas por las altas temperaturas. A las 2.026 estimadas en julio, hay que sumar las 101 de mayo, a partir del día 22, y las 1.031 de junio.
El pasado mes de julio es oficialmente el más caluroso jamás registrado en España empatado en valores medios con 2022, pero con máximas aún más extremas. Los días de calor se han multiplicado en la Península, y julio de 2026 se ha convertido en uno de los dos primeros de la serie histórica, al encadenar una serie de eventos cálidos intensos, superando los umbrales de ola de calor diurna y nocturna en los últimos 100 años.
Lo insólito de este 2026 es que desde el 6 de junio hasta el 24 de julio, se han encadenado 49 jornadas ininterrumpidas con temperaturas muy por encima del promedio estacional. Al computar los primeros siete meses del año, ya es el más cálido jamás medido.
Casi 50 en Canarias
Según las estimaciones de MoMo en el Archipiélago han fallecido al menos 47 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas en lo que llevamos de 2026. En enero se registraron 11 fallecidos, en febrero fueron 13 óbitos, ocho más se registraron en marzo y las mencionadas 9 defunciones de julio. MoMo registra más de un fallecido diario en agosto.
El Archipiélago registró 139 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas en 2025, de ellos 36 en julio, 22 en agosto, 70 en septiembre y 11 en diciembre. El pasado año 246 personas fueron atendidas en las Urgencias por el calor, de ellas 57 fueron hospitalizadas. El récord anterior se registró en 2023, cuando las islas sumaron 115 decesos.