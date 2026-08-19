Su marido le salvó la vida y meses después escuchó su muerte por teléfono desde Gran Canaria

La historia de Patricia Bartlett y su marido, Stuart, conecta de forma trágica Lanzarote y Gran Canaria. Él insistió en llevarla de nuevo al hospital cuando su estado de salud empeoraba y terminó salvándole la vida. Meses después, mientras Patricia estaba ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban reanimar a Stuart tras sufrir un paro cardíaco.
El caso ha sido relatado por Patricia al periódico británico The Sun, que publicó su testimonio el lunes, 16 de agosto. La pareja residía en Lanzarote, donde había construido una vida en común y gestionaba varios negocios.
Patricia, de 44 años y originaria de Derbyshire, conoció a Stuart en julio de 2018. Ambos comenzaron una relación a distancia, con frecuentes viajes entre Reino Unido y Lanzarote. En abril de 2019, él le pidió matrimonio y posteriormente se trasladó a vivir con ella y sus hijos.
La pandemia obligó a aplazar sus planes de boda. Finalmente se casaron en septiembre de 2023.
Stuart insistió en que volviera al hospital
El episodio que marcó sus vidas comenzó en mayo de 2024. Patricia empezó a sufrir un fuerte dolor abdominal y náuseas mientras trabajaba.
Según contó a The Sun, Stuart la llevó al hospital, donde le diagnosticaron inicialmente una obstrucción intestinal y la enviaron de regreso a casa con medicación.
Su estado, sin embargo, empeoró rápidamente. Comenzó a vomitar y pasó alrededor de una semana prácticamente postrada en cama, sin poder comer y con dificultades para ir al baño.
Stuart decidió entonces buscar otra valoración médica.
“No voy a permitir que mi esposa sufra así”, recuerda Patricia que le dijo.
La pareja acudió a un hospital privado. Allí, siempre según el relato publicado por el medio británico, los médicos descubrieron que Patricia tenía una perforación intestinal.
Patricia asegura que uno de los médicos explicó a Stuart que, si no la hubiese llevado al hospital, probablemente no habría sobrevivido otras 24 horas.
“Mi marido me salvó la vida”, afirma.
Fue sometida a una operación de urgencia y los médicos tuvieron que colocarle una bolsa de colostomía. Después permaneció seis días ingresada en una Unidad de Cuidados Intensivos.
Durante aquel proceso, Stuart permaneció a su lado.
“Deberías dejarme. Esto no es sexy, no quieres estar conmigo así”, recuerda Patricia que le dijo tras la intervención.
“Eres mi esposa y eres hermosa”, respondió él, según su testimonio.
Una operación en Gran Canaria y el último mensaje de Stuart
En marzo de 2025, Patricia se desplazó a Gran Canaria para someterse a una nueva intervención con el objetivo de retirar la bolsa de colostomía.
La operación duró alrededor de cinco horas.
Cuando despertó, Stuart estaba junto a ella. Sin embargo, tenía que regresar a Lanzarote para hacerse cargo de los negocios que compartían.
Antes de marcharse hacia el aeropuerto, la besó en la frente.
Al día siguiente, Patricia despertó y encontró un mensaje suyo.
“Eres valiente y fuerte, y estoy orgulloso de ti”, le había escrito Stuart.
Patricia intentó llamarlo, pero saltó el contestador automático. Lo intentó de nuevo más tarde sin obtener respuesta.
La situación comenzó a preocuparle porque, según explica, Stuart ya debería haber terminado de trabajar.
Poco después recibió una llamada desde un número que no reconocía.
Era uno de sus clientes.
“Patricia, lo siento mucho, pero Stuart se ha desmayado. Lo están atendiendo ahora mismo”, recuerda que le comunicaron.
Ella seguía ingresada en el hospital de Gran Canaria y no podía hacer nada más que permanecer al teléfono.
“Lo único que pude hacer fue quedarme al teléfono y escuchar el alboroto de fondo”, explica a The Sun.
Según su relato, los servicios de emergencia intentaron reanimar a Stuart durante unos 45 minutos antes de dar por finalizadas las maniobras.
Patricia escuchó desde Gran Canaria los últimos momentos de su marido.
La causa de la muerte de Stuart
Según contó Patricia al periódico británico, la autopsia concluyó que Stuart sufrió un paro cardíaco como consecuencia de una cardiopatía isquémica con hipertrofia cardíaca.
Se había desplomado mientras realizaba repartos para los clientes de los negocios de la pareja.
Patricia permanecía todavía hospitalizada y no podía viajar. Su hija voló hasta Gran Canaria para acompañarla.
Diez días después se celebró el funeral de Stuart en Lanzarote, ante una iglesia abarrotada, según recoge The Sun.
“El dolor aún está muy presente. Echo de menos el sonido de su risa y me siento muy sola cuando me siento a tomar mi café por la mañana”, explica.
Patricia considera que la disponibilidad de un desfibrilador podría haber aumentado las posibilidades de supervivencia de Stuart, aunque no es posible determinar que su utilización hubiese evitado su muerte.
Tras lo ocurrido, decidió convertir el recuerdo de su marido en una iniciativa para ayudar a otras personas.
Ha puesto en marcha una campaña de recaudación denominada Stuart’s Prevention Plan, con la que pretende conseguir fondos para adquirir desfibriladores destinados a la zona y ofrecer formación en reanimación cardiopulmonar (RCP).
“No puedo traer de vuelta a Stuart, pero puedo ayudar a otros para que no tengan que sufrir el dolor y la tristeza con los que vivo cada día”, concluye Patricia.