Eleazar conquista la Península con el mojo picón que hacía su abuela: “Estaría orgullosísima”

Eleazar Lorenzo ha llevado a Madrid la receta de mojo picón más especial para él, que incluye ajo, aceite, vinagre, pimiento y especias. La elabora de manera artesanal en un pequeño obrador, la vende tanto a madrileños como a canarios residentes en la Península y ya realiza envíos fuera de la capital. Su siguiente objetivo es dar el salto a una fábrica.
La historia ha sido recogida por el programa Malas Lenguas, de Televisión Española, que acompañó al isleño durante el proceso de elaboración de un producto que mantiene las proporciones de la receta familiar.
“Es la receta de mi abuela, que es la típica de La Palma, pero con las medidas de ella”, explica Eleazar durante el reportaje.
De La Palma a un pequeño obrador en Madrid
La idea de producir la rica salsa canaria lejos del Archipiélago surgió, según relata, al comprobar que el negocio familiar ya había tenido recorrido en la Isla.
“Se me metió en la cabeza montar la fábrica en Madrid. Si en la Isla de La Palma funcionó la empresa de mi tía, aquí en Madrid, que somos más, también tiene que funcionar”, recuerda que pensó antes de emprender el proyecto.
El resultado, asegura, ha encontrado público más allá de la comunidad canaria. “A los madrileños y a los no madrileños” les gusta el producto, sostiene.
Su mercado tampoco se limita ya a Madrid. “Estamos enviando a toda la Península y Baleares; hago cuatro o cinco calderos al mes”, añade.
“El mojo tiene muchas utilidades”
Uno de los objetivos de Lorenzo es también intentar que el mojo canario sea conocido más allá de su asociación habitual con las papas.
Preguntado por la reportera sobre la importancia de trasladar estas recetas hasta Madrid, responde: “Por darnos a conocer”.
“Le preguntas a mucha gente de aquí, de la Península, por el mojo y te dicen sí, ‘papas con mojo’. Y no, el mojo tiene muchas utilidades”, defiende.
Él mismo asegura haber llevado esa versatilidad a platos poco habituales: “Yo he llegado a hacer hasta lasaña de mojo”.
La periodista, también canaria, prueba el resultado al finalizar la preparación y su valoración es clara: “Está espectacular”.
El objetivo: una fábrica de mojo en Madrid
El proyecto, sin embargo, no pretende quedarse en las dimensiones actuales. Eleazar Lorenzo trabaja ahora en un espacio reducido y quiere aumentar su producción.
“La meta no es quedarnos con un obrador de ocho metros cuadrados, sino una fábrica de verdad en Madrid”, asegura.
Para él, el crecimiento del negocio mantiene además un fuerte vínculo familiar. Cuando le preguntan qué pensaría su abuela al comprobar hasta dónde ha llegado su receta, no duda: “Mi abuela estaría orgullosísima”.
Receta del mojo picón
La receta que prepara Eleazar Lorenzo en Madrid es la fórmula de su abuela y mantiene sus propias medidas familiares. Al margen de esa elaboración, CanariasWiki, el portal educativo del Gobierno de Canarias, recoge una receta de referencia para preparar el mojo rojo o mojo picón tradicional.
La propia publicación advierte de que no existe una única receta. En Canarias, prácticamente cada casa ha desarrollado sus propias proporciones y variantes.
Ingredientes del mojo rojo
La receta recogida por CanariasWiki utiliza:
- una cabeza de ajo
- dos pimientas piconas
- una cucharilla de cominos en grano
- una cucharilla de pimentón
- cuatro cucharadas de vinagre
- 15 cucharadas de aceite de oliva
- sal gorda
Cómo preparar el mojo picón
El primer paso consiste en hidratar las pimientas previamente secadas. Después se limpian de semillas y venas, aunque pueden conservarse algunas si se busca un resultado más picante.
A continuación, se pelan y cortan los ajos y se colocan en un mortero junto con los cominos, las pimientas y la sal gorda. Todo se maja hasta conseguir una pasta suave.
Después se incorpora el pimentón y se añaden poco a poco el aceite y el vinagre hasta obtener una crema espesa. Si fuera necesario, puede añadirse una pequeña cantidad de agua para aligerar la textura.
El mojo rojo suele acompañar a las papas arrugadas y a distintos platos de carne. CanariasWiki recuerda además que existen otras variedades, como los mojos verdes elaborados con pimiento verde, cilantro o perejil, más habituales como acompañamiento del pescado.