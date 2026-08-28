Muere un hombre en el incendio de su casa en La Palma

Un hombre de mediana edad fue localizado muerto este jueves tras declararse un incendio en su vivienda, ubicada en el barrio de Lodero, dentro del término municipal de Mazo, en La Palma, según ha informado este viernes Televisión Canaria.
Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia alrededor de las 19.30 horas.
Los recursos intervinientes se desplazaron rápidamente hasta el inmueble, donde localizaron el cuerpo sin vida del hombre dentro de la casa.
Investigación abierta
Por el momento, las circunstancias del fallecimiento no han trascendido, por lo que serán los resultados de las pruebas correspondientes las que determinen la causa del óbito, mientras la investigación permanece abierta para esclarecer lo ocurrido, según indica la televisión pública.