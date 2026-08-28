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Muere un hombre en el incendio de su casa en La Palma

Los servicios de emergencia localizaron el cuerpo sin vida en la vivienda, situada en el barrio de Lodero, en el municipio de Mazo
Panorámica del barrio de Lodero, dentro del término municipal de Mazo, en La Palma. | Google Maps
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Un hombre de mediana edad fue localizado muerto este jueves tras declararse un incendio en su vivienda, ubicada en el barrio de Lodero, dentro del término municipal de Mazo, en La Palma, según ha informado este viernes Televisión Canaria.

Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia alrededor de las 19.30 horas.

Los recursos intervinientes se desplazaron rápidamente hasta el inmueble, donde localizaron el cuerpo sin vida del hombre dentro de la casa.

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Investigación abierta

Por el momento, las circunstancias del fallecimiento no han trascendido, por lo que serán los resultados de las pruebas correspondientes las que determinen la causa del óbito, mientras la investigación permanece abierta para esclarecer lo ocurrido, según indica la televisión pública.

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