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Hallan el cuerpo sin vida de una mujer dentro de una tienda de campaña en Tenerife

Fue localizada por un vecino cuando paseaba junto a su perro por la zona
La Guardia Civil 'caza' a un conocido ladrón en Arona: pillado infraganti dentro de una vivienda
Imagen de recurso de la Guardia Civil
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El cuerpo sin vida de una mujer ha sido hallado en la tarde de este jueves en el interior de una tienda de campaña en el entorno de Las Galletas, en la costa del municipio de Arona, en Tenerife.

Así lo confirman fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, que precisan además que no fueron detectados signos de violencia en el cuerpo de la mujer fallecida, sin embargo serán los resultados de la autopsia los que determinen finalmente las causas de la muerte.

Fue localizada por un vecino cuando paseaba junto a su perro por la zona, se correspondería con una ciudadana de origen extranjero sin hogar que residía de forma temporal en dicha tienda de campaña.

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