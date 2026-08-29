Parradisco llega a Tenerife: tres días de vino, gastronomía y música en vinilo

Vilaflor de Chasna celebra del 25 al 27 de septiembre Parradisco, una cita que reivindica la identidad, la gastronomía, los vinos y el patrimonio combinando tradición y cultura contemporánea. La plaza de San Roque y otros espacios albergarán propuestas donde la música en vinilo convive con productos locales, viticultura, senderismo, artesanía y memoria.
La programación comienza el viernes 25 (19.30 horas) en la plaza de San Pedro con Cotufas y cine con raíces, que incluye la proyección del documental Una casa en el pueblo, de Domingo J. González, sobre la memoria y la vida cotidiana en Canarias.
La agenda del sábado 26 se abre (10.00 horas) con Pino Enano, raíces de memoria, una ruta guiada con charla interpretativa por el patrimonio natural y rural de Vilaflor. Luego (12.00) se desarrolla un taller sensorial de vinos en la Biblioteca Municipal, impartido por Maeva Tendero (Bodegas Mencey Chasna).
La jornada incluye (12.30 horas), en el Hotel Alta Montaña, Enyesque y Vinilos, con gastronomía de Foodfellas y una sesión musical en vinilos a cargo de Jaleaa. Asimismo, la Bodega Reverón (13.00) brinda una experiencia de Catas con pinchadiscos, con visita guiada, degustación de vinos, picoteo y música en vinilo con Maura.
‘LA PLASITA’
La programación se traslada por la tarde a la plaza de San Roque, donde se desarrolla La Plasita (de 14.00 a 23.00 horas), una propuesta de entrada libre que reúne gastronomía, vinos, tradición y música en vinilos con Warm Up, Arlanda, Roberto Bacallado, Anthony Play, Roger y De Los Tizones. A las 17.00 horas parte desde la Cafetería Restaurante La Paz la ruta cultural Ellas, sabias huellas. Memorias del agua en Vilaflor.
El domingo 27 comienza con la ruta Camino de Brea y Agua. Ecos del paisaje rural de Vilaflor, con salida (10.00 horas) desde la plaza de San Roque. De igual manera, la Biblioteca Municipal será escenario (12.00) del taller La Roseta Viva. El arte del encaje en Vilaflor, con Rosa María Dorta. Con un precio de 10 euros, incluye los materiales necesarios, además de agua, almendras y repostería local.
Un nuevo Enyesque y Vinilos se desarrolla (12.00) en el Restaurante Museo El Sombrerito, con una propuesta gastronómica de Foodfellas y una sesión musical protagonizada por Pablo Aranaz. La Plasita llegará nuevamente a la plaza de San Roque (desde las 14.00 horas) con las sesiones de A.Mik Records, Fran Cabello, Sergio González y Vicky Morales.
Además tendrá lugar El Pringo (15.00), una actividad gastronómica que permitirá disfrutar de la elaboración y degustación de uno de los platos tradicionales de Vilaflor de Chasna. La programación se completa (17.00 horas) con Catas con pinchadiscos en Bodega Lagar de Chasna. Al precio de 18 euros, incluye visita guiada, degustación de vinos, picoteo y una sesión musical en vinilos con Courtney.