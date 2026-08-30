Pisco, capitana del Costa Adeje Tenerife: “Durante mi recuperación, el estar rodeada de mi gente me ayudó a estar fuerte mentalmente”

La pretemporada llegó a su fin, y una de las mejores noticias en el Costa Adeje Tenerife Egatesa fue que su capitana Raquel Peña Pisco volvió a sentirse futbolista. La grancanaria entró en el minuto 80 del amistoso entre el equipo blanquiazul y el Athletic Club, disputado en el stage de Tafalla. Habían pasado 444 días desde su último partido oficial, el 18 de mayo de 2025, ante la Real Sociedad. La defensa se pasó en blanco toda la temporada pasada. El CD Tenerife femenino informó en noviembre de que la capitana había sido intervenida quirúrgicamente de una lesión osteocondral en la rodilla derecha. La futbolista del Costa Adeje Tenerife Egatesa, que pasó un duro trance en lo físico y en lo mental, es el mejor espejo para esa cantera inagotable que viene pidiendo paso para llegar algún día al primer equipo. DIARIO DE AVISOS pulsó las sensaciones de Pisco de cara a la inminente temporada, y a su fortaleza mental para dejar atrás el peor año de su carrera deportiva.
En la pretemporada ha vuelto a sentirse futbolista tras un año en el dique seco. ¿Qué sensaciones tiene de cara a la inminente temporada?
“Las sensaciones son muy positivas. Solo queda seguir trabajando para seguir sumando minutos con el equipo, y aportar todo lo que el entrenador y el equipo necesite”.
¿Cómo se lleva lo de ser primera capitana del Costa Adeje Tenerife?
“Ser primera capitana de este equipo, con este escudo y en este club es un orgullo. Llevar el brazalete también supone una gran responsabilidad, porque las cuatro capitanas somos el foco, y asumir ese rol no deja de ser un reto para nosotras. Para mi es un orgullo asumirlo una temporada más”.
El año pasado pusieron el listón muy alto con el cuarto puesto en Liga F y semifinales en la Copa de la Reina. ¿Será muy difícil superar ese listón?
“Cada temporada para nosotras es como empezar de cero. Es difícil año tras año igualar o superar las posiciones que se han logrado, pero eso es lo bonito de este deporte de que cada temporada surgen nuevos retos. Esta temporada el objetivo es igualar lo del curso pasado, o estar cerca de lo conseguido, y para ello contamos con una plantilla capaz para poder hacerlo, y alcanzar las metas que nos propongamos”.
¿Se resentirá el equipo con la baja de Natalia Ramos?
“Se ha demostrado que en este equipo ninguna jugadora es imprescindible. El club ha hecho un gran esfuerzo para que la baja de Natalia Ramos se note lo menos posible. El equipo está confiado en que lo podemos hacer bien igualmente sin ella”.
El arranque es contra el campeón de todo el curso pasado. Difícil comienzo, pero es ahora cuando es más factible dar la sorpresa porque los equipos aún no están en plena forma.
“Que nos toque el Barça en la primera jornada puede ser positivo para nosotras, porque, a priori, todos los equipos dan por perdido los puntos cuando se enfrentan a ellas. Pasar ese trance en la primera jornada nos va a liberar para el resto de la primera vuelta. Lo de enfrentarnos al Barça cuando aún no está en plena forma nos puede venir bien para nuestro plan de partido, y poder competir lo mejor posible contra ellas. Intentaremos ponérselo lo más difícil posible para que no se sientan cómodas”.
Debe ser desesperante para una futbolista pasar toda la temporada en blanco. Aparte de no participar, hay que tener mucha fuerza mental para llevarlo de la mejor manera posible.
“La parte negativa de la temporada pasada, la que me costó más sobrellevar, fue la parte mental. Tenía claro que tenía que pasar por quirófano para seguir jugando al fútbol al máximo nivel, y disfrutar de este deporte por el que siento una gran pasión. Todo eso fue lo que me mantuvo firme durante mi recuperación, rodeada de mi gente: pareja y familia, lo que me ayudó a estar fuerte mentalmente para ponerme el objetivo de llegar a esta temporada, y volver a sentirme futbolista”.
Cada comienzo de temporada hay un trasvase de jugadoras: unas que entran y otras que salen. Las capitanas juegan un papel clave para que las nuevas o las canteranas que suben al primer equipo se sientan lo mejor posible.
“Es evidente que cada temporada hay cambios en la plantilla. Las capitanas compartimos un papel fundamental en cada inicio de temporada. Es cierto que este año las nuevas jugadoras que han llegado, y las niñas que han subido del filial, nos lo han puesto muy fácil porque hemos hecho grupo desde la primera semana. La verdad que poquito trabajo hemos tenido en ese aspecto. Estamos agradecidas que hayan llegado a este club con ilusión, ganas, y nos hayan puesto las cosas más fáciles”.
Cuándo llegue el momento de colgar las botas, ¿le gustaría seguir vinculada en cualquier otra faceta al Costa Adeje Tenerife?
“Me cuesta mucho pensar en ese momento de colgar las botas. Pero para ser sinceros, me gustaría seguir vinculada al fútbol, al equipo que me lo ha dado todo, y poder compartir con todas esas niñas toda la experiencia que he adquirido a lo largo de tantos años de futbolista”.
¿Qué mensaje le desea transmitir a los aficionados de cara a la nueva temporada?
“El mensaje de todos los años. Que nos apoyen, que remen con nosotras… que cuando más lo necesitamos, mirar a la grada y ver a toda nuestra gente alentándonos y animando, es un plus que necesitamos para competir al máximo. Que se suban a este barco con nosotras, y nos ayuden a conseguir cosas bonitas en esta nueva temporada”.