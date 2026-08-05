Comerciantes de Los Cristianos exigen mayor presencia policial

Un grupo de más de 20 comercios de la avenida de Suecia, en Los Cristianos, ha presentado recientemente un escrito conjunto ante el Ayuntamiento de Arona en el que solicita una “intervención inmediata” ante una situación que, según explican, “viene produciéndose desde hace aproximadamente dos meses y que está afectando a la actividad económica y a la imagen de la zona”.
El documento reclama al Consistorio una intervención por ocupación continuada de la vía pública, alegando un “perjuicio” al comercio en la Avenida de Suecia. En él se detalla el caso concreto de una persona en situación de sinhogarismo que permanece de forma continuada en este tramo, situándose habitualmente frente a varios negocios durante gran parte del día. Los firmantes señalan además la acumulación de vasos, restos de consumo y suciedad en la vía pública.
Entre los casos que recoge el escrito figura el de Passion Moda Íntima, en el número 18 de la avenida, donde se indica que la permanencia frente al local de este individuo durante toda la jornada estaría generando “incomodidad entre las clientas y llevando a algunas personas a evitar la entrada al establecimiento”. Los comerciantes sostienen que la situación se extiende también a otros negocios colindantes.
CONFLICTIVIDAD CRECIENTE
Carlos Delgado, presidente de la zona comercial, explicó que la queja recoge tanto el malestar de los asociados como el de otros comerciantes de la avenida que no pertenecen a la agrupación. Delgado admitió que se han producido “actuaciones puntuales” por parte de los servicios municipales, pero lamenta que su efecto sea limitado: “Al día siguiente están allí”. Según relató, en la calle se percibe una conflictividad creciente, con episodios en los que se increpa a clientes y turistas, y describe una sensación generalizada de que el núcleo turístico “cada vez está peor, más insegura”.
El presidente de la zona comercial precisó además que la reivindicación no se limita a la avenida de Suecia. Los comerciantes reclaman refuerzo policial para todo el núcleo playero y no solo para un punto concreto, aunque reconocen que la situación en esta calle ha sido un detonante de la protesta conjunta. “Reclamamos recursos policiales por todo el pueblo; mencionamos este problema en particular, ya que fue la gota que colmó el vaso”, afirmó. Junto a esta cuestión, los comerciantes denuncian también la presencia de venta ambulante de artículos falsificados en la zona.
El escrito, fechado el 29 de julio, reclama el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de seguridad y una mayor presencia policial en el núcleo turístico. Los firmantes afirman cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales y piden que el Ayuntamiento y la Policía Local “cumplan con la suya”, al tiempo que ofrecen su colaboración para encontrar una solución.