Buscan a los mejores agricultores de Santa Cruz de Tenerife para los ‘Estrellas Michelin’ del campo

Santa Cruz de Tenerife busca a sus representantes para la segunda edición de los Premios Chaleco Agricultor, conocidos como las ‘Estrellas Michelin’ de la agricultura. La iniciativa, promovida por la feria tecnológica Expo AgriTech 2026 y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), premia la innovación, la sostenibilidad y la incorporación de tecnología en el sector primario.
El proceso de selección ya está en marcha para elegir a tres finalistas provinciales. Los seleccionados representarán a Santa Cruz de Tenerife en la Gran Gala Nacional, que se celebrará el próximo 5 de noviembre en Málaga en el marco de Expo AgriTech 2026.
Estos galardones persiguen dar visibilidad a los profesionales del campo que transforman sus explotaciones mediante el uso eficiente de los recursos, la recuperación de suelos o la digitalización. En su primera edición, la convocatoria reunió más de 700 candidaturas en toda España y seleccionó a 50 finalistas, consolidando una red nacional de agricultores referentes en rentabilidad y respeto al medio ambiente.
Requisitos y plazo de inscripción
La convocatoria está abierta a todos los agricultores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con independencia de la extensión de su finca o del tipo de cultivo que gestionen. Los profesionales interesados pueden presentar su candidatura hasta el próximo 15 de octubre.
Un jurado técnico integrado por especialistas en agricultura, tecnología y sostenibilidad evaluará los proyectos. Para la selección se tendrá en cuenta el reto abordado, la originalidad de la propuesta, el impacto en la explotación, el equipo humano y el potencial de crecimiento de la iniciativa.
Tres categorías de participación
Los candidatos pueden inscribirse en una de las tres modalidades disponibles:
- Innovación en cultivos e insumos: dirigida a agricultores pioneros en introducir variedades adaptadas al cambio climático o insumos novedosos, como bioestimulantes derivados de microalgas o insectos, para optimizar la producción y acceder a nuevos mercados.
- Sostenibilidad: reconoce proyectos orientados a reducir el impacto ambiental. Incluye prácticas de economía circular, conservación del suelo, agricultura regenerativa, optimización hídrica y disminución del uso de fitosanitarios.
- Aplicación de la tecnología: premia la integración de soluciones de agricultura 4.0, tales como sensores, sistemas de riego automatizado, inteligencia artificial, robótica, drones y herramientas de analítica de datos.
Rumbo a la Gran Gala Nacional
De cada provincia saldrán tres finalistas, uno por cada categoría, que viajarán a Málaga para participar en la gala del 5 de noviembre. Todos los finalistas recibirán un chaleco conmemorativo como reconocimiento a su labor, mientras que los tres ganadores nacionales de la edición recibirán las 3 Estrellas Agrícolas.
El director de Expo AgriTech 2026, Sergio Fabregat, ha señalado que “los agricultores son quienes convierten la innovación en resultados reales sobre el terreno”. Además, el directivo subrayó que la tecnología y la sostenibilidad constituyen “herramientas fundamentales para ganar eficiencia, rentabilidad y competitividad” en el sector agrario.