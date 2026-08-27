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Canarias afronta un jueves de lluvias y bajada de temperaturas: la previsión de Aemet

Al final del día, se abrirán los cielos a amplios claros en la vertiente sur
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Lluvias en Tenerife. / Fran Pallero
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La previsión meteorológica para este jueves indica que habrá cielos con intervalos nubosos, aunque tenderán a nuboso durante la mañana, sin descartar lluvias de débiles a moderadas y ocasionales en el norte, pudiendo ser más frecuentes en medianías durante horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Al final del día, se abrirán los cielos a amplios claros en la vertiente sur.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, y las máximas sufrirán de un ligero a moderado descenso, que podrá ser más significativo en medianías. Los termómetros oscilarán entre los 29 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.

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El viento soplará flojo de componente norte rolando a noreste y arreciando a partir del mediodía, con intervalos de fuerte en la costa sudeste y extremo noroeste. En la costa oeste predominarán las brisas.

En el norte de Gran Canaria habrá intervalos nubosos tendiendo a nuboso por la tarde, cuando serán probables lluvias débiles ocasionales; estando en el resto de zonas poco nuboso a despejado.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas estarán en ligero ascenso en medianías y costas, siendo más acusado en las máximas del suroeste; y en ligero descenso las máximas en cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 24ºC de mínima y los 28ºC de máxima.

Respecto al viento, soplará del noreste, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste y arreciando a partir del mediodía.

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