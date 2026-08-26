La Aemet detalla las zonas de Canarias donde lloverá este jueves

Canarias afrontará este jueves, 27 de agosto, una jornada marcada por los intervalos nubosos, las lluvias y el viento, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las precipitaciones serán más probables en las zonas del norte, mientras que en las vertientes sur predominarán los cielos poco nubosos.
El cambio será más evidente durante la mañana y las horas centrales. A partir de la tarde, los cielos tenderán a abrirse en buena parte del Archipiélago, aunque el viento ganará intensidad y dejará intervalos de fuerte y rachas localmente muy fuertes en algunas zonas.
¿Dónde lloverá este jueves en Canarias?
Tenerife tendrá intervalos nubosos que tenderán a cielos nubosos durante la mañana. Se esperan lluvias débiles a moderadas y ocasionales en el norte, más frecuentes en medianías durante las horas centrales. Al final del día se abrirán amplios claros en la vertiente sur.
En La Palma, los intervalos nubosos dominarán el norte y el este durante la mañana, con lluvias débiles a moderadas, especialmente en medianías. Las precipitaciones irán remitiendo durante la tarde. En el oeste, los cielos tenderán a poco nubosos al final del día.
También se esperan lluvias en el norte de Gran Canaria. La Aemet prevé cielos nubosos y precipitaciones débiles y ocasionales a partir del mediodía, algo más intensas y frecuentes en medianías. En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
En La Gomera, los cielos tenderán a nubosos en el norte, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales. Estas podrán ser moderadas y más frecuentes en medianías.
En El Hierro, habrá intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte. Allí también son probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente durante las horas centrales en medianías.
En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos, aunque ambas Islas tenderán a quedar con cielos poco nubosos durante la tarde. La previsión no contempla precipitaciones destacadas en estas Islas.
El viento ganará fuerza durante el día
El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. En general soplará de componente norte o noreste, con un aumento de intensidad a partir del mediodía.
En Tenerife se esperan intervalos de fuerte en la costa sudeste y el extremo noroeste, mientras que en la costa oeste predominarán las brisas.
En Gran Canaria, el viento del noreste arreciará a partir del mediodía y por la tarde-noche podrían registrarse rachas localmente muy fuertes en las vertientes sudeste y oeste.
En Lanzarote y Fuerteventura también aumentará la intensidad del viento durante la tarde. La Aemet no descarta alguna racha puntualmente muy fuerte en zonas de interior de Lanzarote y al sur de Jandía, en Fuerteventura.
Temperaturas: máximas a la baja en varias zonas
Las temperaturas mínimas experimentarán en general un ligero ascenso, mientras que las máximas tenderán a bajar en varias zonas de las Islas.
El descenso será más significativo en las medianías de Tenerife y en el norte de Gran Canaria. En cambio, algunas zonas de las vertientes sur podrán registrar ligeros ascensos.
En las capitales, la previsión contempla 29 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
Por Islas, las temperaturas previstas son:
- Lanzarote: Arrecife, 22-28 °C.
- Fuerteventura: Puerto del Rosario, 23-29 °C.
- Gran Canaria: Las Palmas de Gran Canaria, 24-26 °C.
- Tenerife: Santa Cruz de Tenerife, 24-29 °C.
- La Gomera: San Sebastián de La Gomera, 24-28 °C.
- La Palma: Santa Cruz de La Palma, 22-25 °C.
- El Hierro: Valverde, 17-21 °C.
Así será el tiempo en cada Isla
Tenerife: cielos nubosos en el norte y lluvias débiles a moderadas ocasionales, más frecuentes en medianías. Descenso de las máximas y viento del noreste en aumento.
Gran Canaria: lluvias débiles y ocasionales en el norte desde el mediodía, con mayor probabilidad en medianías. El sur permanecerá más despejado.
La Palma: lluvias en el norte y este durante la mañana, especialmente en medianías, con tendencia a remitir durante la tarde.
La Gomera: lluvias débiles y ocasionales en el norte, con posibilidad de que sean moderadas en medianías.
El Hierro: nubosidad y lluvias débiles ocasionales en el norte, principalmente durante las horas centrales.
Lanzarote: intervalos nubosos, sobre todo en el norte, con tendencia a abrirse durante la tarde.
Fuerteventura: intervalos nubosos y posterior apertura de claros, con viento del noreste que ganará intensidad.