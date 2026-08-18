Rescatan a un hombre tras caer por un barranco en Santa Cruz

Un hombre de 62 años ha tenido que ser rescatado este martes después de sufrir una caída hacia un barranco en las inmediaciones del Puente General Serrador, en Santa Cruz de Tenerife.
El incidente se produjo sobre las 15.58 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de la caída de una persona en esta zona de la capital tinerfeña.
Tras recibir el aviso, el 112 activó a efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Policía Local de Santa Cruz.
Los bomberos realizaron las labores necesarias para localizar al afectado y proceder a su rescate. Una vez alcanzado, consiguieron acercarlo hasta una zona en la que pudo ser atendido por el personal sanitario desplazado al lugar.
El SUC movilizó una ambulancia de soporte vital básico. A su llegada, los sanitarios valoraron al hombre, de 62 años, que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia.
Después de recibir atención sanitaria en el lugar, el afectado fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Por su parte, los agentes de la Policía Local colaboraron con el dispositivo de emergencia y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída.