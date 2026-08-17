Rescate de emergencia en La Graciosa: evacúan en helicóptero a un herido grave

Un hombre de 50 años resultó herido grave este lunes al sufrir un golpe de mar en la Playa de Las Conchas, en la isla de La Graciosa, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.
Tras recibirse el aviso acudió a la zona una ambulancia de soporte vital básico, junto al equipo médico de Atención Primaria del centro de salud de La Graciosa, que asistieron y estabilizaron al afectado de un traumatismo de gravedad.
Evacuado en helicóptero con un traumatismo grave de la playa de Las Conchas #LaGraciosa— 112 Canarias (@112canarias) August 17, 2026
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Por ello, el varón, fue evacuado por el helicóptero del GES hasta la helisuperficie del Consorcio en Arrecife (Lanzarote) para su posterior traslado en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Doctor José Molina Orosa.
Por su parte, Bomberos del Consorcio de Seguridad colaboraron con el resto de recursos de emergencias tanto en La Graciosa como en Lanzarote.