Cae 3 metros por un barranco en Gran Canaria: un helicóptero lo evacúa de urgencia

Un cazador de 60 años ha resultado herido de gravedad este jueves tras sufrir una caída de tres metros hacia un barranco en el municipio de Telde, en Gran Canaria. El accidente movilizó a un amplio dispositivo de rescate coordinado por el 112 del Gobierno de Canarias que requirió la intervención urgente de un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).
El incidente se registró a las 08:48 horas en el entorno de la zona de Cazadores, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112. Tras precipitarse desde una altura aproximada de tres metros, el herido quedó inmovilizado en una zona de difícil acceso, lo que obligó a activar de inmediato los recursos de salvamento aéreo y terrestre.
Rescate aéreo y evacuación hospitalaria
El helicóptero del GES se desplazó hasta el punto del suceso, donde los rescatadores localizaron al hombre, procedieron a su izado y lo evacuaron hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria.
Efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se desplegaron en la zona del barranco para colaborar con los equipos de rescate.
Asistencia sanitaria por politraumatismos graves
A la llegada de la aeronave al recinto hospitalario, el personal médico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) prestó la primera atención sanitaria al herido. La evaluación inicial confirmó que el hombre presentaba diversos politraumatismos de carácter grave.
Debido a la naturaleza de las lesiones, una ambulancia medicalizada del SUC realizó el traslado definitivo del paciente hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó para recibir tratamiento especializado.
En el operativo también intervinieron agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Telde, quienes colaboraron con los servicios de emergencia e instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la caída.