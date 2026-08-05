Canarias emite hasta julio 15.921 resoluciones de discapacidad: más de 75 diarias

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha dictado 15.921 resoluciones de discapacidad entre enero y julio de 2026, al representar el 94% del total de emitidas en todo el pasado 2025.
La comparación interanual de julio confirma la mejora de la gestión y destaca la evolución: al pasar de las 1.067 resoluciones en julio de 2025 a las 1.953 en julio de 2026, es decir 886 resoluciones más, lo que supone un incremento del 83%.
Asimismo, los meses de mayo (1.461 resoluciones) y junio (2.008) constituyen junto a julio los mejores registros mensuales de toda la serie histórica, reflejando una aceleración constante en la capacidad de tramitación.
Legislatura
La evolución muestra un crecimiento continuado desde 2023. De este modo, Canarias ha dictado más de 50.000 resoluciones de discapacidad durante la legislatura, lo que significa que ha duplicado la capacidad de resolución del sistema, y 2026 va camino de registrar un nuevo máximo.
Ambos servicios provinciales incrementaron progresivamente su actividad durante 2024 y consolidaron esa mejora en 2025. Los datos de 2026 apuntan a “un nuevo salto cuantitativo”, con cifras mensuales que superan ampliamente las registradas.
Islas occidentales
Del total de resoluciones, hay una evolución “más intensa” en las Islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde en apenas siete meses de 2026 ya se han dictado 9.003 resoluciones, superando las 8.821 registradas durante todo 2025.
La comparación interanual de julio confirma esta tendencia: se ha pasado de 1.067 resoluciones en julio de 2025 a 1.953 en julio de 2026, lo que supone 886 resoluciones más y un incremento del 83%.
Asimismo, los meses de mayo (1.461 resoluciones) y junio (2.008) constituyen los mejores registros mensuales de toda la serie histórica, reflejando una aceleración constante en la capacidad de tramitación.
Mientras en Las Palmas de Gran Canaria las resoluciones alcanzaron en los siete primeros meses de 2026 las 6.918, el 85,2% de todas las emitidas durante el pasado año. Han pasado de 3.696 en todo 2023 a las 5.594 en 2024 y 8.124 en 2025.
La comparación mensual evidencia igualmente este avance. Frente a las 745 resoluciones de julio de 2025, este año se han resuelto 993 expedientes, un incremento de 248 resoluciones, equivalente a un 33,3% más. También destacan los meses de abril y mayo, con 1.177 y 1.325 resoluciones, respectivamente, los registros mensuales más elevados en la provincia.
La directora General de Discapacidad subrayó que esta “mejora sostenida” se debe al esfuerzo realizado en una gestión más eficiente para agilizar la resolución de expedientes y reducir los tiempos de espera para dar respuesta al reconocimiento de los derechos de la ciudadanía. “La vocación es seguir mejorando las condiciones del colectivo de personas con discapacidad de Canarias”. Hasta el momento, “hemos logrado eliminar la lista de espera en las islas no capitalinas y estamos trabajando incesantemente para seguir reduciéndola en las capitalinas, así como poder cumplir con el objetivo de resolver en el tiempo que establece la norma”.
Apuesta por “la potenciación y la ampliación” de los recursos humanos
La directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, subrayó que con el objetivo de resolver “el grave problema de las más de 45.000 solicitudes pendientes de resolución que encontramos”, desde 2023 se han articulado medidas como la implementación de innovación y transformación tecnológica y “una apuesta por la ampliación y la potenciación de los recursos humanos, no solo con más profesionales en los equipos de la Dirección General, sino cerrando acuerdos con el Servicio Canario de Salud o encomiendas de gestión a Fucas, la creación de cinco equipos de valoración itinerantes o con los distintos Cabildos”.