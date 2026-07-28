La Laguna gana el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia por su modelo de accesibilidad universal

El Ayuntamiento de La Laguna ha obtenido el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia en la modalidad de accesibilidad y diseño universal de municipios, según recoge la resolución del jurado publicada este martes, 28 de julio, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El galardón, convocado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través del Real Patronato sobre Discapacidad, constituye el reconocimiento oficial de mayor relevancia en España en esta materia.
El fallo del jurado ha destacado la capacidad del municipio para integrar la accesibilidad universal en sus espacios públicos, transportes, servicios de atención y agenda de eventos cívicos.
El jurado ha subrayado de forma expresa la gestión que concilia la preservación de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco con la participación de las personas con discapacidad.
Un éxito colectivo
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha valorado la concesión del premio como un éxito colectivo de la ciudadanía y del tejido asociativo del municipio. “Llevamos muchos años trabajando para que la plena integración sea una realidad no solo en la movilidad, sino también en el ámbito intelectual y de la participación”, ha afirmado el regidor local, quien ha agradecido el trabajo del área de Bienestar Social y del personal técnico municipal.
Por su parte, la concejala de Bienestar Social, María Cruz, ha señalado que la propuesta de La Laguna se basó en una estrategia transversal desarrollada en urbanismo, edificación pública adaptada, transporte, nuevas tecnologías, cultura y deporte.
La edil ha destacado la labor desempeñada por el Consejo para la Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal y la implantación del estatuto de la Defensora de las personas con Discapacidad, órgano encargado de canalizar las demandas vecinales.
Criterios del galardón y trayectoria del municipio
En esta edición de los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia, el jurado —compuesto en un 71,4 % por personas con discapacidad expertas en la materia— evaluó un total de 127 candidaturas de todo el país, concediendo cinco galardones y dos menciones especiales.
El galardón nacional se suma a los reconocimientos obtenidos por la estrategia municipal en los últimos años:
- Premio Ciudad Accesible 2024, otorgado por la Unión Europea.
- Premio Solidarios ONCE Canarias 2024.
- Bronce en el Premio Europeo Capitales por la Diversidad y la Inclusión 2024.
- Premio CERMI 2022, concedido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
- Reconocimiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al proyecto La Laguna Inclusiva.
La entrega del premio tendrá lugar el próximo 3 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.