cultura

TEA proyecta ‘Prometido el cielo’, un film de Erige Sehiri

La película de la cineasta francotunecina, triunfadora en el Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger, se puede ver hasta el domingo en el centro de arte contemporáneo de Santa Cruz
Imagen de la película 'Prometido el cielo', que se exhibe hasta el domingo en el centro de arte. / DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, exhibe Prometido el cielo, de Erige Sehiri, la gran triunfadora del Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger. Centrada en las vidas de tres compañeras de piso costamarfileñas de distintas generaciones y la niña huérfana a la que acogen, el film, que se estrenó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, se acerca con sensibilidad a las experiencias de las mujeres migrantes africanas dentro del continente.

El film, que se proyecta desde este viernes y hasta el domingo (19.00 horas), se pasa en versión original en árabe y francés con subtítulos en español. Aïssa Maïga, Debora Lobe Naney, Laetitia Ky, Estelle Kenza Dogbo, Foued Zaazaa, Mohamed Grayaa y Touré Blamassi protagonizan este trabajo de la directora, productora y experiodista francotunecina Erige Sehiri.

En su obra, la cineasta aúna el realismo documental y el cine narrativo. Sehiri comenzó su carrera cinematográfica en el ámbito del documental, dirigiendo la aclamada As-Sekka (2018). En 2022, su primer largometraje de ficción, Entre las higueras, se estrenó en la 54ª Quincena de Realizadores de Cannes.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas