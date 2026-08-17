Adiós a romper las calles para buscar fugas de agua: la tecnología canaria que las localiza con drones e IA

La empresa canaria SKYNOX Drones S.L. ha desarrollado un sistema tecnológico capaz de localizar fugas de agua bajo la calzada sin necesidad de realizar catas ni excavaciones en las vías públicas.
La compañía lanzaroteña combina aeronaves no tripuladas (drones), sensores térmicos de alta precisión e inteligencia artificial para vigilar las redes de abastecimiento y evitar pérdidas en los caudales.
La iniciativa ha sido destacada como un caso de éxito por la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa en el marco de la Red CIDE.
Ahorro de costes y reparación rápida
El protocolo desarrollado por la firma insular analiza mediante teledetección aérea las variaciones térmicas bajo la superficie. Este procedimiento permite señalar anomalías compatibles con roturas en las tuberías de agua potable, reduciendo los tiempos de intervención, los costes de mantenimiento y las molestias que ocasionan los cortes de tráfico en los municipios del Archipiélago.
Gracias al diseño de este protocolo de inspección con visión infrarroja, SKYNOX obtuvo en 2025 el Premio Talento Sostenible, un galardón otorgado por la Cámara de Lanzarote en colaboración con la Fundación Líneas Romero y Bankinter.
Gestión hídrica en las Islas
Sobre la base de este avance, la startup avanza en el despliegue de SKYNOXwater, una metodología que integra digitalización de la red, sensórica avanzada e inteligencia artificial.
El objetivo de la plataforma es monitorizar las infraestructuras hidráulicas en tiempo real, priorizar los puntos críticos de reparación y respaldar a los operadores del agua en las Islas para recortar el volumen de agua no registrada.
Junto a la gestión del ciclo del agua, la entidad opera en el sector de las energías renovables. Sus equipos emplean drones provistos de tecnología LiDAR, cámaras térmicas radiométricas y sensores multiespectrales para la inspección de parques eólicos y plantas fotovoltaicas, generando modelos tridimensionales (gemelos digitales) que detectan fallos en las instalaciones de forma automatizada.
Acompañamiento de la Red CIDE en el Archipiélago
Los cofundadores del proyecto, Juan Manuel García Laría y Francisco Javier Cáceres Ferrer, han valorado la aportación de la Red CIDE en la fase de escalado empresarial. A través de este servicio gratuito de asesoramiento, la empresa ha accedido a programas de aceleración como Impulsa Startup, además de establecer contacto con centros de I+D+i del Archipiélago.
“Nos ha aportado conocimiento, visibilidad y acceso a recursos que aceleran el crecimiento de una empresa innovadora; es una auténtica lanzadera empresarial”, han subrayado sus promotores, que animan al sector privado canario a incorporar la innovación mediante las redes de apoyo de la administración autonómica.
Esta herramienta de apoyo al tejido productivo está impulsada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y financiada al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa FEDER Canarias 2021-2027.