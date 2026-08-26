Denuncian la situación de los TES en Canarias: ambulancias con hasta 700.000 kilómetros y jornadas de más de 14 horas “sin poder comer”

USO-CANARIAS ha denunciado la situación que, según el sindicato, atraviesan los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) en Canarias, con una elevada presión asistencial, sobrecarga de trabajo y una flota de ambulancias que, en algunos casos, supera los 600.000 y 700.000 kilómetros.
El responsable provincial de Transporte Sanitario de USO-CANARIAS, Jonathan González, asegura que los profesionales afrontan una situación de “fatiga física y emocional” como consecuencia de unas condiciones laborales que, según sostiene, se mantienen en el tiempo sin soluciones estructurales.
Entre las situaciones denunciadas por el sindicato figura que algunos trabajadores llegan a permanecer más de 14 horas sin poder comer debido a la carga de trabajo.
Ambulancias con cientos de miles de kilómetros
USO-CANARIAS sitúa también el foco en el estado de la flota de ambulancias destinada al transporte sanitario en las Islas.
Según la organización sindical, algunos vehículos acumulan entre 600.000 y 700.000 kilómetros, mientras que otros recursos quedan fuera de servicio prácticamente a diario por averías y deficiencias que, según denuncia, estarían relacionadas con la antigüedad y el mantenimiento de la flota.
El sindicato considera que esta situación no afecta únicamente a las condiciones laborales de los profesionales, sino también a la calidad y seguridad del servicio sanitario que recibe la ciudadanía.
“No podemos normalizar que quienes tienen la responsabilidad de atender y trasladar a pacientes en situaciones de enfermedad, urgencia o especial vulnerabilidad tengan que desarrollar su trabajo con vehículos extremadamente castigados por el uso”, sostiene USO-CANARIAS.
Más presión sobre una plantilla cada vez más tensionada
El sindicato vincula la situación de los vehículos con la presión que soportan las plantillas. Según su denuncia, las bajas laborales se suman a una carga asistencial que ya considera elevada y terminan aumentando el trabajo de los profesionales que permanecen operativos.
USO-CANARIAS habla de un “círculo difícilmente sostenible”, marcado por una mayor carga de trabajo, agotamiento físico y emocional y una plantilla sometida a una presión creciente.
La organización sindical también señala que el actual contrato público de transporte sanitario se encuentra vencido y prorrogado en dos ocasiones, una circunstancia que, según su versión, está dificultando la renovación estructural del servicio.
El sindicato pide medidas antes del nuevo concurso
Otro de los motivos de preocupación planteados por USO-CANARIAS es el futuro concurso público del transporte sanitario.
El sindicato considera que la renovación estructural del servicio no ofrecerá una solución inmediata y advierte de que el proceso podría prolongarse durante dos años o más, mientras los profesionales continúan trabajando con una flota que califica de envejecida.
Por este motivo, reclama a las administraciones competentes que adopten medidas transitorias urgentes mientras se resuelve el futuro contrato.
Entre ellas, plantea mejorar el mantenimiento de las ambulancias, sustituir los vehículos que hayan agotado su vida operativa, garantizar suficientes recursos disponibles y renovar el material sanitario y operativo que presente deficiencias.
USO-CANARIAS reclama además un refuerzo de las medidas de prevención de riesgos laborales, con especial atención a los riesgos psicosociales derivados de la presión asistencial continuada.
“Estamos agotados de sostener un sistema que cada día nos exige más”
Jonathan González resume la posición del sindicato señalando que los profesionales se encuentran al límite por la combinación de carga de trabajo y falta de medios.
“Los Técnicos en Emergencias Sanitarias estamos agotados de sostener un sistema que cada día nos exige más mientras trabajamos con menos medios y con vehículos que acumulan cientos de miles de kilómetros”, afirma.
González considera que el problema no se limita a las condiciones laborales y reclama que también se valore desde la perspectiva de la seguridad de los profesionales y de la calidad del servicio prestado a los pacientes.
USO-CANARIAS asegura que continuará denunciando esta situación y reclama que los TES puedan desarrollar su actividad con medios adecuados, seguridad y condiciones laborales acordes con las responsabilidades que asumen.