Un tiburón solrayo vuelve a dejarse ver en El Hierro: “Un regalo de los grandes”

Un grupo de ocho submarinistas ha avistado un ejemplar de tiburón solrayo (Odontaspis ferox) de unos cuatro metros de longitud en aguas del Mar de las Calmas, en la isla de El Hierro. El encuentro se produjo este miércoles a escasa profundidad durante una inmersión recreativa realizada en las costas del municipio de El Pinar.
El avistamiento tuvo lugar a las 13:40 horas en el punto de inmersión conocido como Baja Rosario, frente a La Restinga. Según explicó a El Hierro Hoy Jon Morán, responsable del centro Buceo La Restinga, el animal nadaba a unos 12 metros de profundidad y permaneció cerca del grupo durante unos seis o siete minutos, manteniendo la distancia antes de alejarse hacia zonas más profundas.
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Un tiburón solrayo de unos cuatro metros vuelve a dejarse ver en aguas de El Hierro.♬ sonido original – El Hierro Hoy
El regreso del tiburón solrayo al Mar de las Calmas
El reencuentro cobra especial relevancia biológica porque, tal y como han compartido desde el centro Buceo La Restinga, supone volver a ver en la zona a una hembra de esta especie amenazada, tras varios meses desde que los últimos ejemplares observados se marcharan a mediados de septiembre del año pasado.
“El océano nos ha hecho un regalo de los grandes”, celebraron desde la escuela al confirmar que la tiburona solrayo ha vuelto a dejarse ver este mes de agosto en aguas del Mar de las Calmas.
El equipo que presenció el encuentro, encabezado por los instructores Jon y Carmen, subrayó la importancia de observar a este escualo con total civismo: “Un encuentro así no se busca, no se fuerza y, sobre todo, se respeta. Esperamos que se quede, como en otras ocasiones, por unos meses”.
¿Por qué es importante el avistamiento en El Hierro?
La presencia de esta especie en el sur de la Isla no es un hecho aislado. El tiburón solrayo es una especie protegida y poco conocida a nivel internacional que habita en fondos marinos de gran profundidad.
Sin embargo, según datos del Gobierno de Canarias, en el Archipiélago muestra una marcada filopatría hacia el Mar de las Calmas, lo que significa que los mismos ejemplares —especialmente hembras— regresan de forma periódica a las zonas someras de la costa herreña.
Avistamientos desde 1965
De acuerdo con la información recopilada por la red EUROPARC España, la zona cuenta con un catálogo de fotoidentificación y un registro histórico de apariciones que se remonta a 1965.
Morán ha asegurado que ya coincidió con esta especie en 2019 y 2025. Aunque la presencia del animal en la zona es conocida por los profesionales locales, su aparición a solo 12 metros de profundidad convierte la observación en un evento de alto valor científico para el estudio del ecosistema marino de las Islas.