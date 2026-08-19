Una motorista herida tras sufrir una caída en La Laguna

Una motorista de 40 años ha resultado herida este miércoles tras sufrir una caída en la calle Las Macetas, en el municipio de La Laguna.
El incidente se produjo a las 15.52 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de la caída de la motorista.
Tras recibir el aviso, el 112 activó al Servicio de Urgencias Canario (SUC) y a la Policía Local.
El coordinador sanitario del SUC, después de recabar información de la persona alertante, movilizó una ambulancia de soporte vital básico hasta el lugar.
A su llegada, el personal sanitario valoró y asistió a la afectada, una mujer de 40 años que presentaba inicialmente un traumatismo de carácter moderado, salvo complicaciones.
Tras ser estabilizada, fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Por su parte, agentes de la Policía Local se encargaron de regular el tráfico en la zona y de instruir el correspondiente atestado.