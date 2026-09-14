El 112 actualiza el accidente de la TF-1: el coche dio varias vueltas de campana

Dos personas de 69 años han sido hospitalizadas este lunes tras un accidente de tráfico en la TF-1, a la altura de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife. El vehículo en el que viajaban dio varias vueltas de campana, según la actualización facilitada por el 112 Canarias.
El siniestro se produjo a las 11.12 horas, en sentido Santa Cruz de Tenerife. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta en la que se informaba de que un coche había volcado en la vía y movilizó a los recursos correspondientes.
Dos heridos trasladados a hospitales
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.
El personal sanitario atendió a una mujer de 69 años que presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones. Fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias.
También resultó herido un hombre de 69 años, con diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones. Fue evacuado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
El coche dio varias vueltas de campana en la TF-1
La primera información difundida durante la mañana únicamente confirmaba la intervención de recursos de emergencia en la TF-1, en sentido Santa Cruz, a la altura de Hoya Fría.
Horas después, el 112 Canarias amplió los datos y confirmó que el accidente se produjo después de que el vehículo diera varias vueltas de campana y que había dos personas heridas.
La Guardia Civil se desplazó también hasta el lugar del accidente y realizó el correspondiente atestado.
Por su parte, el Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife llevó a cabo tareas de limpieza en la calzada tras el siniestro.