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Accidente en la TF-1 en dirección Santa Cruz: máxima precaución a la altura de Hoya Fría

El 112 Canarias informa de que los servicios de emergencia ya trabajan en la zona, sin que por ahora hayan trascendido más detalles del siniestro
Accidente en la TF-1 registrado en la mañana de este lunes, 14 de septiembre de 2026. | DA
Accidente en la TF-1 registrado en la mañana de este lunes, 14 de septiembre de 2026. | DA
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Un accidente de tráfico en la TF-1 ha movilizado este lunes a los servicios de emergencia en Tenerife, según ha informado el 112 Canarias.

El siniestro se ha producido en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura de la zona de Hoya Fría.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 ha pedido precaución a los conductores y ha confirmado que recursos de emergencia intervienen en el lugar.

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Por el momento, la información difundida no concreta cuántos vehículos se han visto implicados, si hay personas heridas ni el alcance de las posibles afecciones al tráfico.

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