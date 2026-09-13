El accidente de la TF-1 pudo ser mucho peor: la Guardia Civil confirma que la parada estaba vacía y el conductor resultó herido leve

La Guardia Civil ha actualizado este domingo los datos del accidente que tuvo lugar ayer, sábado, en la TF-1, a la altura del kilómetro 49, en la salida de El Río-Chimiche, en sentido Santa Cruz de Tenerife. El conductor, un hombre de 35 años, sufrió heridas leves y el vehículo quedó siniestro tras impactar contra una parada de guaguas.
Según la información confirmada a DIARIO DE AVISOS por la Benemérita, en el momento del accidente no había ninguna persona en la parada, por lo que no se produjeron más heridos pese a la violencia del impacto.
Un vídeo mostró los segundos previos al accidente
Este periódico publicó este sábado un vídeo grabado instantes antes del siniestro en el que se observa la trayectoria seguida por el turismo. Las imágenes muestran al vehículo circulando inicialmente por el carril izquierdo de la TF-1 en sentido Santa Cruz.
Al aproximarse a la salida, el coche se desplaza hacia la derecha, cruza hacia el carril derecho y toma el desvío. Poco después se produce el impacto contra la parada de guaguas.
La grabación permitió reconstruir visualmente los segundos anteriores al choque, aunque las causas del accidente no han sido concretadas en la información facilitada por la Guardia Civil.