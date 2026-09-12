El vídeo previo al accidente de la TF-1: cruza dos carriles, toma la salida y se estrella contra la parada de guaguas

Un vídeo grabado instantes antes del accidente ocurrido este sábado en la TF-1, a la altura de la salida de El Río-Chimiche, muestra la trayectoria seguida por el coche antes de terminar chocando contra una parada de guaguas.
Las imágenes, que han sido ampliamente compartidas por Whatsapp, muestran al vehículo circulando por el carril izquierdo en sentido Santa Cruz. Cuando se aproxima a la salida, el coche se desplaza hacia el carril derecho y toma el desvío poco antes de producirse el impacto.
Del carril izquierdo a la salida en pocos segundos
En el vídeo puede apreciarse cómo el turismo avanza por el carril izquierdo de la autopista y, al encontrarse ya próximo al desvío, cambia su trayectoria hacia la derecha para incorporarse a la salida de la autopista.
Pocos instantes después, el vehículo termina contra una parada de guaguas situada en la zona.