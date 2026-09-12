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Un coche choca contra una parada de guaguas en la TF-1

El accidente se produjo en sentido Santa Cruz, a la altura de la salida de El Río-Chimiche
El vehículo, tras chocar contra una parada de guaguas en la TF-1, a la altura de El Río-Chimiche. | DA
El vehículo, tras chocar contra una parada de guaguas en la TF-1, a la altura de El Río-Chimiche. | DA
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Un coche ha chocado contra una parada de guaguas en la TF-1, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura de la salida de El Río-Chimiche, en el sur de la Isla, según información recabada por DIARIO DE AVISOS.

El accidente se habría producido durante la tarde de este sábado, 12 de septiembre, aproximadamente una hora antes de conocerse los primeros datos sobre el suceso.

Por el momento, no consta información confirmada sobre posibles heridos así como las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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