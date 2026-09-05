Canarias y Cataluña desbloquean la financiación autonómica con un acuerdo “histórico” para las Islas

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, calificó ayer de “histórico para Canarias” que la propuesta para la reforma del sistema de financiación autonómica haya salido adelante y se vaya a votar en el Congreso, porque “mejora los recursos” que van a recibir las Islas. “Diecisiete años después de que hubiera una propuesta de financiación, se ha aprobado una actualización que supone 1.300 millones de euros más al año para las políticas de Canarias, con gastos no condicionados”, celebró ayer el expresidente del Gobierno regional.
Torres recalcó que los 1.300 millones de euros adicionales que Canarias recibirá cada ejercicio fiscal -si el Congreso avala la reforma- servirán para invertirlos en “educación pública, sanidad pública, infraestructuras, dependencia, Estado del bienestar…”, lo que considera “una magnífica noticia”. La reforma que plantea el Gobierno salió adelante este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con los únicos apoyos de Cataluña y Canarias. El ministro recuerda que ahora falta que el Congreso de los Diputados la refrende -necesita una mayoría absoluta, al ser una ley orgánica- y avanza que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “hará todos los esfuerzos” para reunir los votos necesarios.
El secretario general del PSOE en Canarias censuró la postura del PP regional: “Se ha quedado fuera de esta votación, no ha querido estar. Ha preferido seguir las indicaciones de su organización política y de Alberto Núñez Feijóo en vez de defender los intereses de Canarias”. Y es que el voto de Canarias no lo formalizó la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), sino la de Presidencia, Nieves Lady Barreto (CC), que acudió a esta reunión acompañada por el viceconsejero de Hacienda, Gabriel Megías. Desde su punto de vista, “la actitud del PP de Canarias en esta negociación de la financiación autonómica no puede ser aceptada por los ciudadanos, “porque no estamos para perder 1.300 millones de euros más al año para las políticas esenciales de nuestra tierra”.
A su salida, Nieves Lady Barreto declaró que el acuerdo sobre la nueva financiación autonómica es “bueno” para Canarias, porque blinda el Régimen Económico y Fiscal (REF) y aporta 1.337 millones más. Al respecto, expuso que la negociación abierta durante los últimos meses con el Ministerio de Hacienda ha permitido pasar de una propuesta inicial de algo más de 600 millones de euros a 1.337 millones adicionales para Canarias: “Es un acuerdo que mejora considerablemente el punto de partida y que supone más recursos para seguir financiando nuestros servicios públicos básicos: la sanidad, la educación y los servicios sociales”. Recordó que la posición trasladada al Gobierno central ha sido respaldada por los agentes económicos y sociales en el Consejo Asesor del Presidente.
Recoge como prioridades mejorar la financiación de Canarias, preservar sus singularidades económicas y fiscales y garantizar que los nuevos recursos tengan carácter estable. Los 1.337 millones de euros adicionales se articulan a través del nuevo sistema de financiación y de los mecanismos complementarios acordados. De esta cantidad, 611 millones procederán del sistema y 726 millones del Fondo de Dinamismo Económico. Este fondo incorpora tres garantías reclamadas por Canarias: será de libre disposición para la Comunidad Autónoma, tendrá carácter indefinido y su liquidación se realizará mensualmente y de forma simultánea a la del sistema de financiación.
“Por primera vez queda reconocido por escrito que nuestro REF, que responde a las singularidades de Canarias y está amparado por nuestro marco jurídico, queda fuera del sistema de financiación”, expresó Barreto. A esta garantía se suma la resolución de la compensación vinculada al antiguo IGTE, con lo que se evita que recursos relacionados con la singularidad canaria se integren en la financiación ordinaria de la comunidad autónoma. La consejera avisó de que este paso no cierra el proceso: “El Gobierno de Canarias continuará trabajando durante la tramitación parlamentaria para incorporar mejoras en aquellos aspectos que siguen pendientes”.
En este contexto, Nueva Canarias acusa a Matilde Asián de haber antepuesto “las directrices del PP” a las obligaciones de su cargo y de haberse convertido así en “la única consejera que siguió el boicot de [Isabel Díaz] Ayuso”. El secretario general de NC, Luis Campos, arguye que esta ausencia “evidencia la grave crisis del Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo”, por lo que insta al mandatario a que asuma “responsabilidades”.