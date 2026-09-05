La Aemet señala las zonas de Canarias donde más calor hará este domingo: hasta 37 grados y noches sofocantes

Canarias afrontará este domingo, 6 de septiembre, una jornada marcada por el calor, la calima y varios avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas más elevadas volverán a concentrarse en Gran Canaria, donde los termómetros podrán alcanzar localmente los 37 grados.
La isla estará en aviso amarillo por altas temperaturas desde las 10.00 horas. Los valores más elevados se esperan en las medianías del oeste, sur y este, donde se superarán los 34 grados y puntualmente se llegará a los 37.
El calor también será especialmente acusado durante la noche. En las zonas más afectadas de Gran Canaria las mínimas apenas bajarán de los 26 o 28 grados, lo que dejará una nueva madrugada muy cálida.
En Las Palmas de Gran Canaria, en cambio, las temperaturas serán bastante más suaves, con valores previstos entre los 24 grados de mínima y los 27 de máxima.
Tenerife también superará los 30 grados
En Tenerife, las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o experimentarán un ligero descenso, algo más acusado en la vertiente norte.
Aun así, las medianías orientadas al este, sur y oeste alcanzarán entre 30 y 32 grados. De manera puntual podrán registrarse hasta 34 grados en zonas bajas de los municipios de Candelaria y El Rosario.
Aemet advierte además de que algunos de estos valores elevados podrían registrarse localmente incluso durante la madrugada.
Calima y posibilidad de tormentas
El domingo también estará marcado por la presencia de abundante nubosidad media y alta en buena parte del Archipiélago.
En Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura existirá una baja probabilidad de tormentas aisladas. Podrán ir acompañadas de lluvias débiles y ocasionales en forma de goterón, especialmente en zonas altas o del interior.
La calima seguirá presente. Será ligera en altura en Tenerife y más significativa en las zonas altas de Gran Canaria. También afectará a Lanzarote y Fuerteventura.
Al final del día tenderán a predominar los cielos poco nubosos en algunas zonas.
Avisos por viento y oleaje
Además del calor, Canarias tendrá activos una prealerta por fuertes rachas d viento. El Hierro, La Gomera y las costas del sur de Tenerife y Gran Canaria entrarán en aviso por fuerte oleaje a partir de las 18.00 horas.
Lanzarote tendrá además un aviso amarillo por viento desde las 16.00 horas, con rachas que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora.
En Tenerife soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes en la vertiente sur de Anaga y en el extremo noroeste. Habrá brisas en las costas oeste y suroeste.
En Gran Canaria predominará el viento moderado de componente norte, que soplará con fuerza en las vertientes sureste y oeste, donde podrán producirse rachas ocasionalmente muy fuertes. En las costas del sur se esperan brisas.