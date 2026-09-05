El calor en Canarias no afloja: mañana, hasta 37 grados y noches de 28

La calima continuará este domingo, 6 de septiembre, en Canarias, en una jornada marcada también por las altas temperaturas y el viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los termómetros alcancen localmente los 37 grados en medianías del oeste, sur y este de Gran Canaria.
El calor seguirá siendo especialmente intenso en Gran Canaria, donde además las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 26 a 28 grados en las zonas más afectadas. En Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro se podrán alcanzar localmente los 34 grados.
Hasta 37 grados en Gran Canaria
En Gran Canaria, la calima será ligera y más significativa en medianías y cumbres. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero ascenso en la vertiente sur, mientras que en las medianías del norte descenderán las máximas.
Aemet apunta a valores de hasta 37 ºC en medianías del oeste, sur y este, mientras que durante la noche el calor seguirá siendo intenso en algunos puntos.
El viento alisio ganará fuerza durante la tarde, con rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste.
Tenerife podrá alcanzar los 34 grados
En Tenerife predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el norte y calima ligera en niveles altos.
Las temperaturas descenderán ligeramente en medianías del norte, pero subirán o experimentarán pocos cambios en las vertientes sur y este. En estas zonas podrán alcanzarse localmente los 34 grados, especialmente en zonas bajas de Candelaria y El Rosario.
El alisio también soplará con intervalos de fuerte en el sureste, el extremo noroeste y la fachada sur del macizo de Anaga, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.
Calima y viento en Lanzarote y Fuerteventura
En Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos de nubes medias y altas, junto con presencia de calima. Las temperaturas apenas variarán y las máximas previstas en Arrecife y Puerto del Rosario serán de 29 grados.
El viento podrá ser uno de los principales protagonistas, con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes durante la tarde, especialmente en la mitad sur de ambas Islas y en la fachada sur del macizo de Jandía.
Hasta 34 grados en las Islas occidentales
En La Gomera, La Palma y El Hierro se mantendrá también la calima ligera en niveles altos.
La Gomera podrá alcanzar localmente los 34 grados en las vertientes del sur. En La Palma no se descartan valores similares en medianías, mientras que El Hierro también podrá llegar a los 34 grados en la vertiente sur.
El viento soplará con intervalos de fuerte en varias vertientes y podrá dejar rachas ocasionalmente muy fuertes.
En el mar, Aemet prevé un aumento del viento y del oleaje en diferentes zonas del Archipiélago, con marejada y fuerte marejada en algunos sectores. La predicción marítima consultada no recoge, por ahora, avisos costeros para este domingo.