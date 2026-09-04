Canarias activa la alerta por calor extremo: riesgo de incendios, noches infernales y hasta 37 grados

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en zonas de Tenerife y Gran Canaria a partir de las 10.00 horas de este sábado, 5 de septiembre, ante el episodio de altas temperaturas previsto para el Archipiélago.
La decisión se adopta en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA) y afecta, en Tenerife, a las cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste.
En Gran Canaria, la alerta se extiende a la zona de cumbres, a las vertientes orientadas al norte por encima de los 600 metros de altitud y a las zonas del oeste, sur y este situadas por encima de los 400 metros.
Por su parte, El Hierro, La Palma y La Gomera, además del resto del territorio de Tenerife y Gran Canaria que no queda incluido en la alerta, permanecerán en situación de prealerta.
Calor, baja humedad y viento
Emergencias explica que Canarias afrontará un episodio cálido de características tropicales, con temperaturas elevadas, humedad relativa baja y viento que podrá alcanzar intensidad moderada, especialmente en las vertientes orientadas al sur y oeste.
La combinación de estos factores puede aumentar la disponibilidad del combustible vegetal y elevar el potencial de propagación de un eventual incendio forestal.
Las condiciones más adversas se esperan en Gran Canaria, principalmente en las cumbres y medianías de la mitad suroeste de la isla.
En estas zonas, las temperaturas podrán alcanzar o superar los 34 grados en amplios sectores y llegar de manera puntual hasta los 37 grados. Además, se espera una escasa recuperación de las temperaturas durante la noche.
La humedad relativa podrá caer por debajo del 30%, mientras que el viento superará los 30 kilómetros por hora en numerosas zonas.
Más de 33 grados en las cumbres y medianías de Tenerife
En Tenerife, las temperaturas podrán alcanzar y superar los 33 grados en el arco de cumbres y medianías situado en las vertientes sur y oeste.
A estas temperaturas se sumarán la baja humedad y el viento, unas condiciones que han llevado al Ejecutivo autonómico a reforzar las medidas preventivas.
La Dirección General de Emergencias también advierte de la posibilidad de actividad convectiva y descargas eléctricas, con posible incidencia sobre zonas forestales, al menos hasta la primera mitad del sábado.
El Gobierno de Canarias señala que existe todavía una elevada incertidumbre sobre la evolución del episodio, por lo que mantendrá un seguimiento continuo y revisará la situación en función de las próximas actualizaciones meteorológicas.
Qué recomienda Emergencias
Ante el incremento del riesgo de incendios, las autoridades recuerdan la necesidad de evitar cualquier actividad que pueda provocar fuego en zonas forestales.
Se recomienda no encender barbacoas ni hacer fuego al aire libre cuando existan altas temperaturas y viento fuerte, tampoco en jardines o parcelas privadas. También se pide no arrojar colillas, cerillas, vidrios, papeles, plásticos u otros materiales susceptibles de iniciar un incendio.
En zonas forestales deben evitarse trabajos con desbrozadoras, motosierras, equipos de soldadura o amoladoras durante episodios de elevado riesgo.
Quienes accedan al monte deben conocer previamente las vías de salida y los caminos alternativos, mantenerse en zonas de buena visibilidad y, en el caso de practicar senderismo, no abandonar los recorridos señalizados.
Emergencias recuerda igualmente que no se debe acampar fuera de las zonas expresamente habilitadas.
Qué hacer si se detecta un incendio
En caso de observar un incendio forestal, la principal recomendación es llamar inmediatamente al 112 e informar de su localización.
Si el fuego avanza, debe buscarse una vía de escape y evitar correr ladera arriba. La recomendación es alejarse por los laterales y avanzar en sentido contrario al viento, siempre que las condiciones lo permitan.
También deben evitarse barrancos y hondonadas y buscar, si es posible, zonas sin vegetación o superficies que ya hayan ardido.
Cuando exista humo, se aconseja cubrir la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. Tampoco se debe intentar atravesar a pie o en vehículo una zona afectada por fuego o humo debido al riesgo de accidente y desorientación.