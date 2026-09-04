La Aemet activa avisos en Canarias para el fin de semana: hasta 37 grados y tormentas

Canarias afronta un fin de semana marcado por el calor, la calima y la posibilidad de tormentas aisladas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por altas temperaturas en Gran Canaria tanto el sábado 5 como el domingo 6 de septiembre, con máximas que localmente pueden alcanzar los 37 grados.
Los avisos estarán activos desde las 10.00 horas de ambas jornadas y afectarán a las cumbres y al este, sur y oeste de Gran Canaria. La Aemet establece como referencia máximas de 35 ºC, aunque advierte de valores superiores de manera local.
El calor será especialmente intenso en la cuenca de Tejeda, las medianías y las zonas bajas orientadas al sur y oeste, donde puntualmente se podrán alcanzar los 37 ºC.
A las altas temperaturas se sumará la presencia de calima en Canarias, mientras el Gobierno autonómico mantiene vigente la situación de prealerta por este fenómeno en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.
Aviso por calor el fin de semana
Los avisos de la Aemet estarán activos tanto el sábado como el domingo en dos zonas de Gran Canaria: las cumbres y las vertientes este, sur y oeste. En ambos casos, el periodo establecido comienza a las 10.00 horas y termina a las 20:00 horas.
La temperatura máxima prevista en el aviso es de 35 ºC. Sin embargo, la Aemet especifica que el episodio afectará principalmente a la cuenca de Tejeda, medianías y zonas bajas orientadas al sur y oeste, donde localmente pueden alcanzarse los 37 ºC.
El calor tampoco desaparecerá completamente durante la noche. En las zonas más afectadas de Gran Canaria, las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 26 ºC, según recoge el aviso.
El sábado: calor, calima y posibles tormentas
La jornada del sábado, 5 de septiembre, tendrá predominio de nubes medias y altas en el Archipiélago.
La Aemet no descarta la aparición de tormentas aisladas, acompañadas de precipitaciones débiles en forma de goterones. También continuará la calima en altura, aunque en general será ligera.
Las temperaturas experimentarán un ligero o moderado ascenso. Este incremento será más significativo en zonas interiores de las vertientes sur, donde los termómetros alcanzarán ampliamente los 30-32 ºC.
En el interior de Gran Canaria podrán superarse los 34 ºC. La Aemet contempla también que se alcancen esos valores de forma puntual durante la tarde en la fachada sur del área metropolitana de Tenerife.
Uno de los aspectos más destacados será el calor nocturno. En las zonas más afectadas, las mínimas apenas bajarán de 24-26 ºC y la Aemet advierte de posibles aumentos repentinos durante la noche que podrían situar los termómetros localmente por encima de los 30 ºC.
El alisio soplará con intervalos de fuerte en las vertientes expuestas y podrán producirse rachas localmente muy fuertes.
Las temperaturas previstas en las dos capitales serán de 24 ºC de mínima y 28 ºC de máxima en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que Santa Cruz de Tenerife se moverá entre los 24 y los 32 ºC.
Qué tiempo hará el domingo en Canarias
El domingo, 6 de septiembre, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, acompañados por intervalos de nubes altas.
Las costas del norte podrán registrar intervalos de nubes bajas, especialmente durante la noche. También podrán aparecer nubes medias y tormentas aisladas con goterones en zonas interiores de las Islas de mayor relieve.
Las temperaturas bajarán de forma ligera o moderada en las vertientes norte de las Islas de mayor relieve y en las más occidentales. En el resto habrá pocos cambios.
Las máximas alcanzarán los 30-33 ºC en las vertientes orientadas al sur, con valores locales de 34 ºC. Estas temperaturas serán más generalizadas en las medianías y zonas bajas de Gran Canaria, donde continuará vigente el aviso amarillo.
El alisio volverá a presentar intervalos de fuerte en las vertientes sureste y nordeste, con posibles rachas localmente muy fuertes.
En las capitales, la Aemet prevé entre 24 y 28 ºC en Las Palmas de Gran Canaria y entre 24 y 29 ºC en Santa Cruz de Tenerife.
Canarias mantiene la prealerta por calima
Al calor se suma el episodio de calima que afecta a parte del Archipiélago.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene vigente la prealerta por calima en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, declarada desde las 13.30 horas del jueves, 3 de septiembre.
Emergencias señala la presencia de polvo en suspensión de origen africano, con concentraciones elevadas registradas especialmente en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. El polvo también ha alcanzado Gran Canaria.
El Gobierno canario advierte de que nuevas aportaciones de polvo procedentes de África podrían incrementar las concentraciones de partículas y reducir aún más la visibilidad.
El episodio puede además generar o agravar problemas de salud en personas con enfermedades crónicas o respiratorias. Emergencias recomienda a estos colectivos mantener puertas y ventanas cerradas, evitar salir cuando las condiciones sean desfavorables y disponer de su medicación habitual.
También aconseja evitar el ejercicio físico intenso, beber abundante líquido y extremar la precaución en carretera ante posibles reducciones de visibilidad.
La evolución de la calima será objeto de seguimiento durante las próximas horas y Emergencias no descarta modificar el ámbito territorial de la prealerta en función de cómo evolucione el episodio.