La Aemet avisa de tormentas, goterones y viento fuerte este viernes en Canarias

Canarias afronta este viernes una jornada marcada por la calima en altura, la nubosidad y temperaturas que volverán a alcanzar los 30 grados. La Aemet prevé además intervalos de nubosidad media durante la tarde, cuando no se descartan tormentas aisladas y precipitaciones débiles, sobre todo en zonas de interior.
La situación será más variable durante la segunda mitad del día. La nubosidad de evolución podría dejar algunos goterones en distintos puntos de las Islas, aunque la probabilidad de lluvia será baja y las precipitaciones, en general, débiles.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero ascenso. Las máximas llegarán a 31 grados en Tenerife, mientras que Fuerteventura y Gran Canaria podrán alcanzar los 30-32 grados en determinadas zonas. El Hierro tendrá la mínima más baja, con 17 grados previstos en Valverde.
El viento soplará de componente norte o nordeste, con intensidad moderada. Durante la tarde habrá intervalos de viento fuerte en zonas del sureste y oeste de varias Islas. La Aemet tampoco descarta rachas localmente muy fuertes.
Calima y nubosidad en Canarias
La calima estará presente en altura en buena parte del Archipiélago. En Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife se espera además nubosidad alta.
Las costas del norte tendrán intervalos de nubes bajas, especialmente durante la madrugada. En el interior aparecerán por la tarde nubes de evolución, con posibilidad de precipitaciones débiles y aisladas.
En Tenerife, la Aemet prevé cielos con nubosidad alta y nubes bajas en el norte durante la madrugada. Las zonas interiores podrían registrar algún chubasco débil por la tarde.
Temperaturas previstas por islas
- Lanzarote: Arrecife, 23-30 grados. No se descartan 30 grados en el sureste.
- Fuerteventura: Puerto del Rosario, 23-28 grados. En el sureste podrían alcanzarse 30-32 grados.
- Gran Canaria: Las Palmas de Gran Canaria, 24-27 grados. Se esperan 30-32 grados en medianías del sur y cumbres.
- Tenerife: Santa Cruz de Tenerife, 23-31 grados. Se podrán alcanzar 30 grados en zonas bajas del sur y del área metropolitana.
- La Gomera: San Sebastián de La Gomera, 24-29 grados. Podrían alcanzarse 30 grados en medianías orientadas al sur.
- La Palma: Santa Cruz de La Palma, 20-29 grados.
- El Hierro: Valverde, 17-21 grados.
Viento fuerte durante la tarde
El viento del norte y nordeste será moderado, aunque ganará intensidad durante la tarde en determinadas zonas.
En Gran Canaria se esperan intervalos fuertes en zonas bajas del sureste y extremo oeste. En Tenerife, el viento podría intensificarse en la vertiente sur del macizo de Anaga.
También se prevén intervalos fuertes en zonas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, mientras que en La Palma afectarán principalmente a las costas del sureste y noroeste.
En el mar, el viento del norte o nordeste tendrá fuerza 3 a 5, con marejadilla a marejada y mar de fondo del nordeste de uno a dos metros.